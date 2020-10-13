لعلاقتهما بفلسطين.. قنوات عربية تحذف مقطعا لأحمد السقا ومسلسل التغريبة

أثار اختفاء مسلسل التغريبة الفلسطينية من منصة "شاهد نت" التابعة لقناة إم بي سي السعودية جدلا على منصات التواصل، كما انتقد النشطاء حذف قناة دي إم سي مقطعا من مقابلة للفنان أحمد السقا غنى فيه لفلسطين.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الحملة التي أطلقها المغردون والنشطاء الفلسطينيون والعرب لتخفيض تقييم المنصة "شاهد نت" عبر فيسبوك وتطبيقاتها عبر غوغل بلاي وأبل ستور.

بدورها قررت المحطة إعادة بث المسلسل على منصة "شاهد نت" بعد ساعة من حذفه.

وقد علقت الممثلة الأردنية جولييت عواد -وهي إحدى بطلات المسلسل- على الحملة، وخاطبت المنصة بالقول "كلمة فلسطين بتخوفكم؟ أو الحق بخوفكم"، مشددة على أن الشعب الأردني سيظل مدافعا عن فلسطين وعن الحق، وقالت إنه لو تنكّر الجميع للحق الفلسطيني فستظل هي وزوجها جميل عواد -أحد أبطال مسلسل التغريبة- يدافعان عن الحق الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، انتقد الناشطون قيام قناة "دي إم سي" المصرية بحذف مقطع من مقابلة أجريت مع الفنان أحمد السقا لأنه غنى فيه لفلسطين.

وتعليقا على حذف مسلسل "التغريبة"، اعتبر رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده الحذف محاولة جديدة لشطب الرواية الفلسطينية، فكتب "جهود شطب الرواية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة، بعد الترويج لتموضع الاحتلال الطبيعي في المنطقة، ثم شيطنة الفلسطيني وقضيته، ننتقل الآن لمرحلة شطب المحتوى الداعم للرواية الفلسطينية. منصة "شاهد نت" التابعة لمجموعة MBC تقوم بإزالة المسلسل".

وأكد الناشط وسيم الحباشنة أن حذف المسلسل لا يعني إخفاء الحقيقة، فغرد "مسلسل التغريبة الفلسطينية مزروع في الذاكرة من واحنا صغار، لمسَ معاناة الشعب الفلسطيني بالكامل وبكل دقه زرعها في كل ذاكرة عربي، يعني مهما حاولتو حذف المسلسل من المواقع الي عندكم لن تنجحوا في إخفائه لأنه الحقيقة دايما مؤلمة".

ودعا الإعلامي إسلام بدر من أسماهم أصحاب القضية للبحث عن طرق جديدة لإيصال القضية، فكتب "المال الذي صنع مسلسل التغريبة الفلسطينية واحتكره ذاته الذي سيصنع دراما مشوهة تزور الحاضر وتبرر خطايا الحكام، علها فرصة إذن لأصحاب القضية أن يلتفتوا أكثر لهذا النوع من الصراع، فما يصنعه مسلسل في وعي جيل بالعموم أكبر بكثير مما تصنعه الخطب والمؤلفات ذات الجمهور المخصوص".

وأشار الإعلامي بهاء الدين الغول إلى أن حذف المسلسل وأغنية السقا محاولة لتغيير الحقيقة، فقال "فكرة حذف التغريبة الفلسطينية وأغنية أحمد السقا هي حذف حقيقة أن الفلسطينيين ناضلوا ضد الاحتلال، يريدون أن يلوثوا عقل الجمهور العربي برواية الفلسطيني باع أرضه فقط، الحقائق لا يبدلها الزيف والادعاء والشمس لا تطمس بغربال".

في المقابل وصف الناشط مشعل الحملة بالكاذبة والمزورة، وغرد "كذب وتزوير وادعاء ولعب بالعواطف بل ومزايدة على الخليج، مسلسل التغريبة الفلسطينية لا يزال موجودًا على منصة شاهد نت ويستطيع أي أحد الدخول الآن على المنصة ومشاهدة المسلسل، ولكن للأسف كثر القطيع الذي يتلقى دون تحقق وتبين".

ويعد مسلسل التغريبة الفلسطينية واحدا من أهم الإنتاجات الدرامية العربية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية وخاصة النكبة.