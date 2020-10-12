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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

نتنياهو يغرد بالعربية ويهاتف ابن زايد.. سفينة إماراتية في ميناء حيفا وناشطون يصفونها "بالعار"

صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي تم توقيعه في واشنطن الشهر الماضي؛ وسيعرض الاتفاق للنقاش والتصويت عليه في الكنيست الخميس المقبل.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/12) إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أن الاتفاق يشمل فتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي وأمام الرحلات من إسرائيل وإليها.

وفي تغريدة على حسابه الناطق بالعربية في تويتر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "في ضوء الدعم الكبير الذي تحظى به الاتفاقية في إسرائيل، فإنه يعتقد أن الكنيست سيصادق عليها دون تأخير، واتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد ابن زايد على الالتقاء قريبا".

وتزامن تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية التطبيع مع أول مكالمة هاتفية معلنة بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال ابن زايد في تغريدة له "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

ورحب الأكاديمي فهد عودة بالاتصالات المتتالية فكتب "بالتوفيق لأشقائنا في الإمارات العربية، قيادة حكيمة لإحلال السلام في المنطقة، انتهى عهد الشعارات الزائفة والتي يروج لها تجار القضية ومرتزقتها، الشعوب العربية أدركت أنه تم تضليلها لعقود".

في حين اعتبرت الصحفية مريم محمد الإعلان عن الاتصال إحساسا بالضعف والدونية، فقالت "لو أنه كلما أجرى رئيس أو مسؤول اتصالا مع مسؤول دولة أخرى كتبه وتباهى به على تويتر، لتحول الموقع إلى حساب تابع إلى "وزارة الخارجية الأممية"، إحساسكم بالضعف والدونية هو الذي يدفعكم لإشهار علاقتكم وتواصلكم الدائم مع إسرائيل، هنيئا لكم هوانكم وما زال التطبيع خيانة".

تبادل تجاري

ورست فجر اليوم في ميناء حيفا أول سفينة شحن محملة بالبضائع قادمة مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل، وللمرة الأولى تم قبل إقلاع السفينة تحميل 15 حاوية محملة بالبضائع ومخصصة لشركات ومستثمرين وموردين إسرائيليين.

وتوقع مسؤولون في ميناء حيفا أن يرتفع حجم البضائع المحملة من ميناء دبي إلى إسرائيل خلال الفترة القريبة المقبلة، ليصل إلى 150 حاوية في الأسبوع، مشيرين إلى أن الشركات والمستثمرين الإسرائيليين يرغبون في الاستفادة من الميزات الاقتصادية التي يوفرها شحن البضائع من ميناء دبي، حيث التخفيضات الجمركية وإجراءات الشحن التي وصفوها بالسهلة.

وتمنى الناشط تركي الشلهوب أن تصل السفينة إلى غزة لفك الحصار عنها، فغرد "كان الأجدر لو رست هذه السفينة عند غزة لتكسر حصار إسرائيل ومصر عنها، لكن الخيانة لا دين لها!"

في حين وصف الناشط أدهم أبو سلمية السفينة "بالعار"، فقال "سفينة العار الإماراتية تدنس في هذه اللحظات ميناء حيفا الفلسطيني المحتل، لن تفلح كل محاولات صهاينة الإمارات في تثبيت وجود الاحتلال أو حقه في البقاء على أرضنا".

كما طالب حساب باسم شايل الظبي السعودية وإسرائيل والإمارات بإنشاء سكة حديدية بينها، فكتب "أتمنى أن تتفق الإمارات والسعودية وإسرائيل على إنشاء سكة حديدية متطورة لنقل البضائع من الخليج إلى البحر الأبيض، وكذلك إمدادات نفطية من الإمارات والسعودية إلى البحر الأبيض، ستكون له عوائد ونمو اقتصادي جبار عال للدول المشار إليها".

12/10/2020
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