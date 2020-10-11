البث الحي
01:28

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

دعوة لحسين الجسمي للغناء في تل أبيب..بعد غناء فنان إسرائيلي بالإمارات

تتواصل مظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وكان آخرها غناء فنان إسرائيلي في الإمارات، لينتهي الأمر بدعوة الفنان الإماراتي حسين الجسمي لزيارة إسرائيل.

"نشرتكم" (2020/10/11) تابعت هذه الدعوة التي جاءت عبر تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حيث كتب "المطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدم في زيارة إلى دبي، وينشر صورا من مشاركته في احتفالات الجالية اليهودية في الإمارات بعيد فرحة التوراة".
"ما أجمل السلام! نحن (وأنا شخصيا) ننتظر حسين الجسمي في إسرائيل"، مرفقا تغريدته بصورة للفنان الإسرائيلي وهو يتوسط علمي البلدين.

ومن التعليقات التي عبرت عن رفضها الشديد لخطوة تطبيع الدول العربية مع إسرائيل في جميع المجالات، ما كتبه علي الصيد "ما أقبح هذا السلام! ولكنهم قلة شاذة. أما الشعوب العربية لم ولن تطبع مع هذا الكيان المصطنع، وسيظل الكيان المصطنع الدخيل غريبا في أرض فلسطين إلى أن يزول، كما زالت الكيانات الاستعمارية السابقة من اليونان والرومان والصليبيين والإنجليز".

في المقابل، عبر الناشط إبراهيم الحوطي عن ترحيبه بزيارة الفنان الإسرائيلي للإمارات معتبرا أن هذه الخطوة تعبر عن التسامح والسلم، وغرّد "أهلا وسهلا به، وبجميع محبي السلام في بلد التسامح والسلام".

وفي سياق تأييد التطبيع مع إسرائيل، كتب المغرد حسني الراشدي "كل العرب الأحرار يؤيدون غناء الجسمي بالكيان الصهيوني، وربما هو فرج قريب".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أشاد باتفاق التطبيع الكامل للعلاقات مع الإمارات، واصفا إياه بـ"السلام التاريخي"، موضحا في الوقت ذاته أنه لم يشطب موضوع بسط السيادة على الضفة من جدول أعماله.

11/10/2020
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء الأسلحة من طهران؟

(الجزيرة)

بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء أو بيع الأسلحة لإيران؟

(الجزيرة)

لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة

(الجزيرة)

الرهينة بترونين شخصية الأسبوع وتجدد القتال في إقليم قره باغ حدثه الأبرز

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم

لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة

(الجزيرة)
03:17

كوهين يحتفي بالمزروعي في إسرائيل..ومغردون: أنت لست صاحب البيت

(الجزيرة)
01:48

ردا على دعوات المقاطعة.. "الحملة الشعبية لدعم تركيا" تتصدر منصات التواصل

(الجزيرة)
03:03

بأي ذنب قتلت؟ غضب يجتاح منصات التواصل المصرية تضامنا مع فتاة المعادي

06:34
شاهد المزيد