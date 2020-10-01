لنشره صورة أمير قطر في جنازة أمير الكويت.. حملة مقاطعة بالسعودية لمطعم يملكه كويتي

تسببت صورة نشرها مطعم "كونسيبت 15" بالدمام في حملة ضخمة لمقاطعة المحل، الذي يمتلكه كويتي.

وكان حساب المطعم على "سناب تشات" نشر صورة لوصول الوفد القطري، الذي ترأسه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

"نشرتكم" بتاريخ (2020/10/1) تابعت ما كتبه الحساب فوق الصورة التي نشرها؛ إذ أرفقها بعبارة: "من لا يواسينا بوقت الضيق، وقت الفرح لا يشره (يعتب) علينا".

وفهم مغردون سعوديون أن القصد وراء التغريدة هو هجوم على المملكة العربية السعودية، وأطلقوا وسم "مقاطعة مطعم كونسبت"، الذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولا في السعودية، ودعوا من خلاله إلى مقاطعة المطعم واتهموه بالإساءة لقيادة المملكة.

في حين قام آخرون بشن حملة على صفحة المطعم على "غوغل"، عبر تقييمه بنجمة واحدة، بهدف ثني الزبائن عن زيارته.

ودفعت هذه الحملة ملاك سلسلة مطاعم "بونو" المالكة لمطعم "كونسبت" بفرعه السعودي إلى نشر بيان عبر حسابهم على إنستغرام قالوا فيه:

"نعلن نحن ملاك مطعم بونو بأنه قد تم فض الشراكة مع صاحب العلامة التجارية "كونسبت 15″، وأن حساب سناب شات المتداول هو حساب شخصي لا يمثلنا، كما نود التنبيه أن المطعم لملاك سعوديين بنسبة 100%، وجاري العمل على إزالة اللوحات وجميع ما ترتبط به العلامة التجارية السابقة".

في حين دفعت الحملة صاحب العلامة التجارية الكويتي إلى نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر ليوضح فيها موقفه، وقال إنه لم يكن يقصد دولا خليجية بما كتبه فوق الصورة التي نشرها، بل قصد دولاً عربية غير خليجية.