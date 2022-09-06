قصة لاعب سعودي تشعل المنصات..فاز ببطولة عالمية ليشجع ابنه على عدم الاستسلام للمرض

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا مع الرسالة المؤثرة التي كتبها اللاعب السعودي محمد آل مخلص بعد فوزه ببطولة العالم لرياضة الجوجيتسو، ووجهها لابنه الذي يصارع المرض.

ووصف النشطاء اللاعب محمد آل مخلص بأنه "بطل أبو بطل"، وذلك بعد أن نشر مقطعا -انتشر كالنار في الهشيم- ظهر فيه وهو يبكي بحرقة، ويطلب من ابنه ألا يستسلم أمام المرض، وحاز المقطع على أكثر من 2.4 مليون مشاهدة وإعجاب منذ نشره أمس الأول.

واحتفى المغردون الذين تداولوا المقطع بكثرة بفوز آل مخلص، وتضامنوا مع طفله فهد، وطالبوا بتكريمه والاهتمام به، كما دشنوا وسم "بطل العالم السعودي 2022" تكريما له.

وقال مغردون إن آل مخلص قدم إنجازا للسعودية، ووصفوه "بالبطل الذي رفع اسم السعودية عاليا"، كما تضامن آخرون مع ابنه ودعوا إلى مساعدته بأي طريقة ممكنة.

المثير في قصة اللاعب آل مخلص هو الاتفاق الذي أبرمه مع طفله، ويتمثل بتعهده لطفله بأن يهزم كل اللاعبين مقابل عدم استسلامه للمرض.

وروى الأب تفاصيل معاناة نجله مع الإبر والتحاليل والمكوث الطويل في المشافي والعيادات الصحية في أحد البرامج التلفزيونية.

كما يشارك البطل السعودي محمد آل مخلص مقاطع من يومياته من حين لآخر مع ابنه فهد الذي يصارع المرض، وأعاد ناشطون تداولها على نطاق واسع لتقديم التشجيع له ولابنه.

ومن التغريدات التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" تغريدة للسفارة الأميركية في الرياض، التي باركت لمحمد فوزه وقالت "تهانينا لمحمد آل مخلص بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية وتحقيق المركز الأول في بطولة العالم للجوجيتسو المقامة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية".

المغرد ضيدان بن محمد قال "محمد آل مخلص بطل العالم السعودي 2022، في بطولة متميزة هي بطولة وطن وبطولة أب، تحدى الظروف من أجل ابنه، وبطولة ابن هو الملهم لوالده، نسأل الله أن يشفي فهد ويحقق آمال البطل محمد برؤية ابنه ينعم بموفور الصحة والعافية".

بدوره، كتب الناشط سالم حمد "محمد آل مخلص بطل العالم "في رياضة الجوجيتسو عامين على التوالي، هل تظنون أن تحقيقه لبطل العالم أمرا سهلا. ركزوا في قصة ابو فهد كيف كانت البداية ولماذا شد رحاله إلى الولايات المتحدة الاميركية (رحلة علاجية) هل من السهل أن يكون ابنك يصارع المرض وأنت تصارع أبطال اللعبة وتتغلب عليهم. لله درك".

الناشط قناص آل سوار قال "البطل محمد آل مخلص رجل ينبض أعماقه وطنا، يبكي فرحا بفوزه وتحقيق ذهبية العالم، ويهدي الفوز لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي، ويبكي ألما محفزا ابنه فهد ألا يستسلم للمرض، من لا يحتوي أسرته لا يحتوي وطنه، أملي من كل مغرد أن يوجه رسالة تحفيزية لمحمد وابنه فهد".

بدوره، كتب الصحفي ناصر الصقور "محمد آل مخلص اليامي بطل العالم في رياضة الجوجيتسو يستحق الدعم، لاعب يحقق بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي بجهود شخصية، وهناك لجان تقوم بالاهتمام بعدة لاعبين من دون تحقيق نتائج، لدينا بطل وطني جاهز يجب دعم ممثل الوطن".