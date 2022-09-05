دافع البعض عن قاتلها.. لماذا أغضبت قضية نيرة أشرف المصريين مرة أخرى؟

عاد وسم “نيرة أشرف” لتصدر المنصات في مصر، وذلك بعد ساعات من طعن المحامي الشهير فريد الديب في الحكم الصادر ضد المتهم “محمد عادل” بالإعدام شنقا على خلفية قتل ما بات يعرف إعلاميا “بفتاة المنصورة”.

كما تصدر وسم "فريد الديب" المنصات المصرية تنديدا بمبادرته للدفاع عن المتهم بقتل نيرة أشرف، ورأى مغردون أن الطعن دفاعا عن القاتل الذي قالوا إنه ثبتت عليه الجريمة بعد نشر فيديوهات سابقة تظهر لحظة ذبحه نيرة أشرف، في حين رأى آخرون أن الطعن إجراء قانوني وحق دستوري للمتهم.

وتداولت وسائل إعلام ومحامون نص مذكرة طعن الديب في إعدام قاتل نيرة أشرف، التي تذرعت بوجود قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، كما ذكر أسباب بطلان تشكيل المحكمة بأن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم مكونة من 4 مستشارين، مما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، خلافًا للمطلوب.

ومن التغريدات التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ 2022/9/5 تغريدة للناشط أحمد رمضان قال فيها إن "الدفاع عن المتهم حق دستوري، والموضوع ليس حبا أو كرها، الموضوع هو ضمان ألا يعدم بريء، وألا يفلت جان من العقاب، لا دخل للعاطفة في ضمان العدالة".

في حين كتب محمد الشريف "النقض تحاكم المحاكمة لا تنظر في الجريمة.. يعنى أقصى ما يمكن أن يحصل عليه فريد الديب هو إعادة المحاكمة لخطأ أو أخطاء في الإجراءات، وفي إعادة المحاكمة مافيش أي احتمال غير الإعدام لأن المتهم معترف تفصيليا ومافيش عذر للقتل العمد مع سبق الإصرار".

بدوره، غرد عبد الرحمن مدحت "نيرة أشرف قتلت على الملأ وفي فيديوهات توثق الجريمة وقانونيا الأدلة مستوفية وثبتت إدانة المجرم ويجب تطبيق الحكم.. ايه فايدة طعونات لإثارة الجدل؟ او هو دفاع فعلي على القتل في الشارع؟ بعيدا هي بنت ولا لا الفكرة فالجريمة نفسها اللي حصلت فالشارع لا تغتفر".

كما دافع محمد عمارة عن المحامي الشهير قائلا "فريد الديب رجل قانون يشتغل بالقانون وقام بدعوى قانونية وله الحق الكامل في ذلك والقانون أيضا سيأخذ مجراه وإن كان يستحق الإعدام فسيناله".

وقلل يحيى عاشور من أهمية قرار الطعن وقال "مذكرة طعن اعتقد ان اي حد ارتكب جريمة في اي دولة في العالم قانونيا عنده حقوق وعادي ان هو يطالب بحقوقه هو ما طلّعوش براءة هو فقط عمل اجراء قانوني عادي".

أما أحمد حسام فرأى في تغريدته أن "مذكرة الطعن نفسها فيها عيوب قانونية جسيمة والأسباب المطعون فيها لن تنقض الحكم وحتى إن تمت إعادة محاكمته سيحصل على إعدام لثبوت الواقعة وعدم وجود أي أسباب مخففة فبالتالي هي نتيجة واحدة في جميع الحالات".