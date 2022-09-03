خطط لهدم قبر طه حسين وحفيدته تفكر بنقل جثمانه إلى بلد يحترم سلام الموتى.. ما تفاصيل القصة؟

شهدت المنصات المصرية والعربية حالة جدل واسعة بعد تقارير متداولة عن خطط لهدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، فما تفاصيل القصة؟

النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ 2022/9/4 تابعت تفاصيل هذه القصة التي بدأت بعد تداول صورة من أمام المقبرة تظهر عليها كلمة "إزالة" مكتوبة على باب مقبرة طه حسين باللون الأحمر، وهو الأمر الذي أثار مخاوف كتّاب وخبراء آثار وتاريخ من الأنباء المتداولة بشأن صحة صدور قرار بهدم المقبرة.

بدورها، دخلت أسرة الأديب المصري طه حسين على خط هذا الجدل، وكتبت مها عون حفيدة الأديب الكبير، على حسابها بفيسبوك، قائلة "لا نعلم حتى إذا كان القرار قد اتخذ، ولكن بدلا من إبلاغنا ذلك تم تدنيس القبر أولا بعلامة x باللون الأحمر، وهي جريمة في بعض البلدان. حاولنا خلال الأشهر الماضية الحصول على إجابات، لكن حتى الحد الأدنى من الاحترام لإبلاغ الناس بأن جذورهم ستُقتلع لم نحصل عليه".

وأضافت في المنشور ذاته "إزاء هذا الوضع كانت ردود أفعال الأسرة مختلفة. أردت نقل رفات طه حسين إلى بلد تحترم فيه السلطات سلام الموتى وربما حتى تكرم شخصية كانت رائدة في صناعة النهضة، لكن خالي وخالتي رفضا الفكرة؛ قالا إن أحدا دفن هنا لن يرضى أن يدفن خارج مصر".

ثم عادت مها وعدلت المنشور لاحقا، وكتبت "تحديث: بعد ساعات قليلة من نشر هذا البوست، ذهبت إلى القبر لأجدهم يحجبون كلمة "إزالة" بطلاء أصفر. نأمل أن يكون هذا القرار النهائي".

وقد أثارت الأنباء عن خطط لهدم مقبرة طه حسين حالة رفض وغضب شديدين من قبل كتاب ومثقفين، معتبرين أن هدم المقبرة يعدّ انتهاكًا لتراث مصر التاريخية وآثارها.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل بشكل واسع على هاشتاغ "طه حسين"، مناشدين المسؤولين عن القرار صرف النظر عن الهدم، كما اقترح آخرون نقل رفات طه حسين إلى مقبرة جديدة في القاهرة.

ودفعت الضجة التي أثارتها تلك الأنباء المتداولة محافظة القاهرة إلى الرد عبر حسابها على فيسبوك قائلة "تؤكد محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي د. طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجري بالمنطقة، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة".

ومن التفاعلات التي رصدتها "نشرتكم" بشأن هذه القضية تغريدة للسيد منير قال فيها "إذا لم تقم الدولة بحل هذا الموضوع في إطار يليق بأحد أعظم من أنجبت مصر منذ القرن التاسع عشر وحتى تاريخه، فواجب علينا الإعلان عن فتح اكتتاب بما يتفق مع صحيح القانون وإنشاء مقبرة مقرها القاهرة تليق بهذا المقام الجليل".

وقال الكاتب إبراهيم فرغلي "بعد أخبار إزالة مدفن عميد الأدب صاحب الفضل على فرصة التعليم للجميع، واقتراحات نقل المدفن إلى داخل أو خارج المحروسة التي تفتخر به، لم لا تنتهز هذه الفرصة ببناء مدفن للعظماء كمبنى البانثيون في باريس، ويفتتح هذا المبنى في القاهرة بضمّ رفات الدكتور طه حسين".

وكتب عمر عمار قائلا "بيتم بالفعل إزالة العديد من المقابر المجاورة.. ومنها مقبرة عائلتي مطلوب إزالتها.. ومقبرة طه حسين تم وضع علامة X باللون الأحمر عليها تمهيدا لإزالتها.. الغريب في الأمر أننا لم نتسلم قرارا رسميا بالإزالة من أي جهة رسمية.. سواء محافظة القاهرة أو مجلس الوزراء.. وأبلغونا أن التعامل يكون مع التربي المسؤول عن المنطقة!!! فهل هذا كلام يعقل ؟؟؟؟".

وقال عمرو فتحي "وهل مصر غير قادرة على بناء مقابر تليق بعظماء مصر على مر التاريخ وتجعلهم في مكان واحد، على غرار وادي الملوك نعمل وادي العظماء، مع العلم أن مصر القديمة حضارة ما تبقى منها المقابر والأهرامات، التكلفة قليلة جدا والعائد بلا حدود".