"بدي ولادي".. صرخة تهز المنصات الفلسطينية تضامنا مع الأسيرة لمى غوشة

لاقت الصرخة التي أطلقتها الأسيرة الصحفية الفلسطينية لمى غوشة في محكمة إسرائيلية تعاطفا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت غوشة قد قالت هذه العبارة خلال ظهورها في المحكمة الإسرائيلية مطالبة بأولادها، وذلك بعد أن تقرر تمديد اعتقالها إلى يوم الأحد المقبل.

ومن التفاعلات التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" تغريدة للناشطة مايا الرحال، قالت فيها "الإنسان يكون جبل محامل عند الشدائد والصعاب، إلا عند الابن فيكسر ويهزم. صمت العالم على مقتل شيرين أبو عاقله منح الضوء الأخضر للاحتلال بالاستمرار بانتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد الصحفيين بهدف إسكات أصواتهم في الإعلام والصحافة التي تفضح جرائم الاحتلال، تهمة لمى غوشة أنها صحفية".

وكتبت علا عنتري "يا الله ما أصعبها من لحظات، يا الله كن معها وهوّن عليها الفرج القريب لها يا رب العالمين. وعندما يشتد الظلم لا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، لك الله يا لمى".

وتفاعل الناشط عمر لقمان مع لمى بتغريده قال فيها "صرخة أم، صرخة وجع، صرخة إنسانية، صرخة حق".