موجة غضب في السعودية ضد رجال أمن يعتدون على فتيات في دار للأيتام.. ما قصة الواقعة؟

تفاعلت المنصات الرقمية السعودية مع مقاطع توثق اعتداء رجال أمن وآخرين بلباس مدني على فتيات في دار للأيتام بخميس مشيط في إمارة عسير، فما القصة؟

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/9/1) تفاصيل القصة، حيث اتخذت السلطات السعودية إجراءات فورية للتحقيق ومحاسبة المتسببين في هذه الواقعة.

وقالت إمارة عسير في بيان لها عبر حسابها في تويتر "إنه صدر توجيه من أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتشكيل لجنة للوقف على الحادثة والتحقيق مع كافة الأطراف وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مسؤول في النيابة العامة السعودية قوله "إن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق".

وأضاف المصدر "إنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة"، مشددا على "حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة"، مؤكدا في الوقت ذاته "على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام".

وأثارت هذه المقاطع استنكارا واستياء في السعودية، وتصدر وسم "أيتام خميس مشيط" قائمة الأعلى تداولا في البلاد خلال الساعات الماضية، حيث أدان مدونون الاعتداء على فتيات في دار للأيتام، وطالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة وخلفياتها ومحاسبة المعتدين، كما تفاعلوا أيضا مع المواقف الرسمية بشأن الحادثة وأبدوا ثقتهم في تحقيقات سلطات بلادهم.

استنكار واستياء

ومن ضمن هذه التفاعلات تغريدة الناشطة نجاة الكلباني والتي قالت فيها "في حادثة أيتام_خميس_مشيط ليس عندي أفضل من كلام الله "فأما اليتيم فلا تقهر"، وكلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام "استوصوا بالنساء خيرا"، الخطأ لا يعالج بتعنت أو بعنف أو بتعدٍ على كرامة الإنسان، تُحفظ للإنسان كرامته أولا ثم يُقوّم سلوكه".

وقالت المغردة عالية الرويلي "أين العسكر النسائي؟؟ ولماذا التهجم بهذا الشكل المخزي العاري من الإنسانية؟؟ للأسف، يبقى هناك الكثير من الذكور من تربى على العنف ويستبيحه".

وكتب عبد العزيز "ما حصل #أيتام_خميس_مشيط غير مقبول نهائيا أيا كانت المبررات، ونحن على ثقة بأن تُظهر التحقيقات المتسبب في هذا الهجوم الشرس على أيتام ونزلاء من الفتيات والنساء لاحول لهم ولا قوة، والذي أساء لرجال الأمن بشكل عام، وبالنسبة لمن يحاول أن يحمل الضحية الذنب نقول له: اتق الله، فللمظلوم إجابة".

أما الأكاديمي مبارك طراد فقال "لكل من يدلي برأيه في هذا الشأن يجب أن نتصف بالعقلانية والموضوعية ولا نتحيز في الحكم بناء على العاطفة، هناك إتلاف للمال العام وتعدٍ على النظام، وقد تكون هناك بعض التجاوزات أثناء إيقاف هذا الإخلال والتعدي، والموضوع في يد النيابة العامة النزيهة، والعدالة ستأخذ مجراها".

وكتبت الناشطة أمل "يا ليت الوزارة تشيل المديرات كلهن وتحط مديرة وحدة من الأيتام عشان محد بيحس فيهن إلا اللي مثلهن، وكذلك الطاقم الإداري يصير كله موظفات من الدار، لا بد أننا نغير الاتجاهات ونغير كل شيء سوا بخميس مشيط أو مناطق المملكة".