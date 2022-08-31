كيف استطاعت شابة أردنية خلال ساعات إنقاذ والدها "معلم الشاورما" من الإفلاس؟

شهدت المنصات الأردنية تضامنا شعبيا واسعا مع شابة أردنية لم يهن عليها تعب والدها “معلم الشاورما”، فقررت دعمه في منشور على فيسبوك.

وكل ما فعلته الفتاة في منشورها هو أنها تحدثت عن أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، فحظي المنشور بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشابة ربى الطوابيني في منشورها إن والدها لم يعد إلى البيت منذ 3 أيام، في محاولة منه لكسب لقمة عيشه إلا أنه لم يحقق دخلا يذكر.

وأوضحت أنها فكرت بالدفع من أجل بث إعلان لمطعمه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ارتفاع أسعار الإعلانات حال بينها وبين تنفيذ الفكرة.

ولقي هذا المنشور تجاوبا من قبل عدد من الشخصيات البارزة في الأردن ومشاهير مواقع التواصل الذين دعوا إلى التضامن مع الفتاة ووالدها.

وقد تصدر وسما "مطعم_سهول_سحاب"، و"سهول_سحاب" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وشارك عليهما المتفاعلون صورا لازدحام ردهة المطعم وتهافت الزبائن عليه بالمئات.

وفي غضون أقل من 24 ساعة وصل عدد المتابعات على حساب إنستغرام الخاص بالمطعم إلى حوالي 311 ألفا.

وفي حساب الفيسبوك وصل عدد الإعجابات إلى نحو 230 ألف إعجاب، وحفلت المنصات الرقمية بصور توافد الزبائن من مختلف أنحاء الأردن بشكل غير مسبوق على المطعم.

بدوره، قام وزير العمل الأردني بزيارة لمطعم "سهول سحاب" بعد الحملة التضامنية معه والتي أشاد بها، قائلا إنه سمع عن المطعم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تداول مغردون رد فعل الفتاة ووالدها اللذين وجها رسائل شكر لكل من تضامن معهما، قائلين إنهما لم يتوقعا هذا العدد الهائل من الدعم والمشاركات والزبائن.

ومن التغريدات التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ (2022/8/31) تغريدة للصحفي محمد العرسان قال فيها "ترند سهول سحاب فرح كل الأردن والدول المجاورة، على الأقل أول ترند من أشهر ما يكون يغم البال، زهقنا جرائم وحوادث، بكفي إنه بين معدنا، وحقيقة إنه نحن نشامى وقت الجد، شعبنا عظيم".

أما عمر العجلوني فقال "الصورة التي رسمها الأردنيون في تفاعلهم مع مطعم سهول سحاب صورة رائعة وبهية، وتعكس قيم حب الخير في المجتمع وقيمة تلاحم الأسرة التي عكستها الفتاة في شعورها مع والدها".

وغرد عمر عمرو "قصة معلم الشاورما بتفرح القلب، شعبنا طيب وقصة بنفتخر فيها كلنا، التكاتف ممكن يصنع المستحيل، وإن شاء الله تكون فاتحة خير وجبر خاطر للبنت ووالدها".

ورحبت البهاء شاور بتجاوب الأردنيين مع مناشدة ابنة معلم الشاورما، وقالت في تغريدتها "فزعة النشامى للقضية إنسانية من الدرجة الأولى، شيء يسر القلب ولفتة جميلة في وقت لا نرى فيه إلا ما يبغض المرء من أحوال اقتصادية رديئة ومشاكل تنخر في نسيج المجتمع، لا يزال المجتمع الأردني متلاحما يظهر لنا العكس، ونتمنى أن نرى العديد من الأعمال المجتمعية الراقية قريبا".