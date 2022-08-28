جمعتهما صورة بمكتبه.. العراقيون يتساءلون: ما علاقة وزير الزراعة بملكة الجمال؟

تصدرت المنصات الرقمية العراقية ضجة واسعة بسبب صورة جمعت بين وزير الزراعة وماريا فرهاد ملكة جمال العراق لعام 2021.. فما القصة؟

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/8/28) الضجة على مواقع التواصل التي بدأت بعد نشر ملكة جمال العراق عام 2021 ماريا فرهاد على حسابها على فيسبوك صورا جمعتها مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي.

وأرفقت ماريا فراهاد تلك الصور بمنشور قالت فيه "تشرفت بلقاء معالي وزير الزراعة الذي أسعدني بتفهمه المشاكل التي أطرحها والتي تخص قطاع الزراعة في العراق عموما وفي الموصل خصوصا. كما غمرتني سعادة كبيرة بمتابعة معالي الوزير للحملات التي قمت بها بخصوص الزراعة وإيجاد الحلول لهذه المشاكل".

وأضافت ماريا في منشورها "وفي ختام اللقاء وجه الوزير بمعالجة مشاكل الفلاحين كافة من أجل الارتقاء بالواقع الزراعي. شكرا لكل عراقي يساهم في بناء هذا الوطن الجميل".

وأثارت الصور موجة من الجدل في الفضاء الإلكتروني العراقي، والتي غلبت عليها السخرية من هذا اللقاء، حيث استغرب مغردون من اللقاء وأسبابه، ووجهوا انتقادات لوزير الزراعة العراقي، في حين دافع عنه آخرون ورأوا أن لقاء عادي ويدخل في إطار عمل الوزارة.

رد وزارة الزراعة

كما دفعت الضجة التي أثارتها الصورة وزارة الزراعة العراقية للرد، وقالت في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية للناطق الرسمي باسم الوزارة، قال فيه إن "الوزير يستقبل المواطنين على مدار الأسبوع من دون قيود، فضلا عن عدم تحديده يوما خاصا للقاءات".

واستنكر البيان ما وصفها بالهجمة غير المبررة قائلا إن الوزير استقبل ملكة الجمال كممثل لطلبات مجموعة من الفلاحين والمزارعين بعيدا عن الشخصنة، حسب قوله.

ومن التفاعلات مع هذه القصة، كتب الكاتب ناصر الياسري متعجبا "السيد وزير الزراعة يلتقي ملكة جمال العراق لبحث أسباب التصحر في البلد وانحسار الأراضي الزراعية وقلة الواردات المائية من دول الجوار"!

وكتبت الناشطة فاطمة الموسوي "وزير الزراعة يلتقي ملكة جمال العراق ماريا فرهاد!!! شنو دخله بالموضوع ماعرف".

بينما قال المغرد محمد باسل: "البنت كتبت موضوع اللقاء ومعروف أن ملكات الجمال يلعبن دورا في مؤسسات المجتمع ويتكلمن باسم فئة كبيرة من الناس مش بس لقب بالشكل وواضح أنها كانت تناقش موضوع يهم وزارة الزراعة فليش الضجة"؟

وقال الباحث حسين صالح السبعاوي "ما علاقة وزير الزراعة بملكة الجمال، وما علاقة الأخيرة بالأول؟ هل هي تنفع لمعالجة أزمة الزراعة في العراق؟ هذا دليل على عدم الاهتمام واللامبالاة".