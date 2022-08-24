أشعلت المنصات وتخللها تبادل للشتائم والاتهامات.. مواجهة بين شاب يمني وضاحي خلفان في شوارع ألمانيا

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة واسعة أثارها تعرض ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق لموقف صعب بألمانيا بعد أن واجهه شاب يمني يتهم الإمارات بأنها تسببت بتهجير جزء كبير من الشعب اليمني خارج بلاده.

ووفقا للتفاصيل التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ (2022/8/24)، فإن البداية كانت من صرخة لأحد الشباب اليمنيين في وجه ضاحي خلفان في أحد شوارع ألمانيا قائلا له "بلدي متضرر من أفعالكم"، وهو المقطع الذي انتشر على نطاق واسع.

لكن يبدو أن خلفان لم يرق له انتشار هذا المقطع الذي نشرته منصة رقمية يمنية، فقام بدوره بنشر صورة لرئيس تحرير المنصة، وطلب ممن لديه معلومة عنه تزويده بها، ثم لاحقا شكر الجميع على التفاعل، مؤكدا أنه حصل على المعلومة التي يبحث عنها.

وبرر خلفان في تغريدة لاحقة موقفه من المقطع المتداول قال فيها "شتم أمي، لكن أخلاقي تأبى أن أشتم أمه، فرق في الأخلاق بيني وبينه، لكنه أنكر لما ناقشته أنه شتمني، وهذا يدل على أنه لا يعرف الفضيلة، الاعتراف بالخطأ فضيلة، اليمنيون من آلاف السنين هجروا اليمن بسبب فساد حكامهم، لسنا نحن السبب في ذلك".

وفي تغريدة أخرى قال المسؤول الإماراتي "لم يبق لدى الإخونجية إلا استغلال البلطجية في الخارج لسب الإماراتيين، اتضح أن الشخص نفسه سبق أن شتم مجموعة إماراتية قبل أسبوع، أشكر اليمنيين الموجودين في ألمانيا والذين أعطوني تفاصيل عن شلة البلطجة".

وفي تطور آخر، أبلغ الصحفي اليمني -الذي يعمل رئيس تحرير منصة "تعز تايم" التي نشرت المقطع- مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين بما قال إنها تهديدات ضمنية تلقاها من قبل قيادي أمني إماراتي يدعى ضاحي خلفان على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه خلفان مع شاب يمني وهما يتبادلان الشتائم.

وأضاف الصحفي أنه تفاجأ بعدها بقيام خلفان بكتابة منشور في حسابه على تويتر يتضمن اسمه وصورته ويطالب بمعلومات عنه، وقال "إنه ما كان ليعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي"، كما حمّل الصحفي "المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات أو أذى".

ومن التغريدات التي رصدتها "نشرتكم" تغريدة للباحث ياسين التميمي قال فيها "ضاحي خلفان وهو يبدو في أحد شوارع ألمانيا كإحدى تغريداته السيئة عن اليمن، بلا غطاء أخلاقي في مواجهة شاب يمني اضطرته الحرب إلى مغادرة وطنه".

وقال علي بن أحمد المهندي موجها حديثه لخلفان "لم يقل الرجل كذا، بالفعل بلده تضرر كثيرا من عبثكم، لذلك لم تستطع يا ضاحي خلان الرد عليه كما تفعل بتويتر، بل تهربت من الرد على سؤاله".

أما علي بن محيل البدواوي فغرد "منكم يا بو فارس نتعلم الفضائل والمعاني الوطنية، سيرتك ومسيرتك نجم نهتدي به في حياتنا، محشوم من كل دنية ومن كل أذية، واستمتع في حياتك طال عمرك".

وقال الصحفي صلاح يابقي "بعد صناعة المليشيات الانفصالية والتواصل مع الحوثي قبل ذلك لتحريضه على انقلاب 2014 عاد يسأل: هل اليمن متضرر بسببنا؟".

وكتب سال بن جذنان النهدي "ضاحي خلفان يعاني من متلازمة الإنكار، الإمارات تبحث عن صفر عداء في العالم، فأصبحت محاطة بنصف الشعب العربي عدو لها يعني 200 مليون عربي عدو لها بسبب حلفائها في البلدان العربية الذين جعلوا من خصومهم المحليين خصوما للإمارات".

وغرد محمد العنزي "يا ضاحي، دوركم السلبي في اليمن ودعم المليشيات الانفصالية والمناطقية ومحاربة الشرعية المدعومة من المملكة نقل صورة سيئة جدا عنكم".

وكتب الصحفي عبد الباسط الشاجع "داخل كل يمني جبال من الغضب والقهر تجاه عبث الإمارات والتحالف ببلدنا، هذا المبتدأ فقط، ستصطلون بالنار التي تشعلونها".

بدوره، علق خالد الحامد "من آلاف السنين هجروا اليمن بسبب فساد حكامهم، لسنا نحن السبب في ذلك، ليت كل يمني يسمع ويقرأ كلامك، هذي هي الحقيقة، أسأل الله العظيم صلاح اليمن وأهله".