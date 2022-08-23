كافأته ماليا ووضعت اسمه في قائمة الشرف.. هاكر جزائري يتصدر حديث المنصات بعد اكتشافه ثغرتين بنظام تشغيل آبل

استحوذت قصة الشاب الجزائري عبد القادر معز على منصات التواصل الاجتماعي بعد احتفاء شركة آبل الأميركية به إثر اكتشافه ثغرتين خطيرتين في نظامها الأمني، ووضعت اسمه على حائط الشرف بموقعها الإلكتروني.

والقصة كما تابعتها "النشرة التفاعلية" نشرتكم بتاريخ 2022/8/23 تعود لتوضيح نشره الشاب عبر حسابه في فيسبوك يتعلق بنوعية الثغرتين، مؤكدا أن الأولى تسمح بسرقة حسابات المستخدمين عبر أحد المواقع التابعة لشركة "آبل" (Apple)، فيما الأخرى يستطيع من خلالها الدخول إلى آدمن الموقع كله.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي أوصت فيه آبل أصحاب بعض النسخ من هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكم بهذه الأجهزة.

وكتب عبد القادر معز في منشور له في فيسبوك شرح فيه آلية اكتشافه الثغرتين، وفي منشور آخر عبر عن فخره وامتنانه على استطاعته إيجاد الثغرتين، وقال "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حققت اليوم أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين، حيث بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تمت إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة آبل"، وأرفق معز منشوره بصورة لموقع آبل يظهر اسمه أعلى قائمة يوليو/تموز لهذا العام.

بدورها، شهدت المنصات العربية والجزائرية تفاعلا مع قصة الشاب الجزائري وإشادة بإنجازه، ودعا المغردون إلى الاهتمام أكثر بموهبته ورعايتها من أجل الاستفادة منها مستقبلا، كما أشاد آخرون بالقدرات الشبابية العربية التي تتمكن من تحقيق إنجازات على الصعيد العالمي.

ومن التعليقات التي رصدتها النشرة التفاعلية تغريدة للصحفي يوسف زغبة قال فيها "أن تكتشف ثغرة أمنية توصف بالخطيرة من شركة آبل التي تحقق سنويا صافي أرباح يقدر بـ60 مليار دولار وإيرادات تفوق 120 مليار دولار فأنت فعلا فائق الذكاء وتستحق الثناء، نعم عبد القادر معز من تيارت اكتشف أخطر ثغرة أمنية في نظام آيفون الذي يبرمجه أكبر علماء العالم في التكنولوجيا".

وكتب المغرد سفيان "شركة آبل تشكر مجموعة من الهاكرز الذين وجدوا ثغرات في سيرفرات موقعها، منهم هذا الشاب عبد القادر معز من ولاية تيارت، رسالة إلى السلطات العليا يرجى الأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الشباب الأكفاء في مجال المعلوماتية".

وقال الناشط رشيد عليوان "سبحان الله، شاب غير معروف ومجهول يتحول إلى نجم بين ليلة وضحاها، نتمنى من الدولة الجزائرية ان تقوم بتوظيفه والاستفادة من ذكائه".

وغرد الأكاديمي محمد تموكي قائلا "إنجاز عبد القادر معز هو الرد الأنسب على كل من يشكك في قدرات شباب الأمة بالتعميم، متناسيا أن الخير في هذه الأمة لا ينقطع إلى يوم الدين".