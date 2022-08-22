وثق بالفيديو قتله 5 مسلمين وحث العمال على قتل المزيد.. كيف أثار مسؤول بالحزب الحاكم غضب الشعب الهندي؟

سادت حالة من الغضب منصات التواصل في الهند عقب تداول مقطع فيديو لمشرع هندي سابق وناشط بارز في الحزب الحاكم يتحدث فيه عن تعذيب مسلمين حتى الموت.

وتداول رواد الفضاء الإلكتروني بحسب النشرة التفاعلية "نشرتكم" بتاريخ (2022/8/22) مقطع الفيديو على نطاق واسع ظهر فيه المشرع الهندي يقول إنه قتل 5 مسلمين حتى الآن، وإنه منح الحرية للعمال بقتل المزيد، وإخراجهم بكفالة من السجن على الفور في حال قيامهم بذلك.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشخص الظاهر في الفيديو المتداول هو جيان ديف أهوجا، وهو مشرع سابق في ولاية راجستان وأحد وجوه الحزب الحاكم البارزة بالولاية.

ووفق ما ذكرته الصحف المحلية، فإن أهوجا كان يشير إلى حوادث قتل فيها مسلمين بسبب اشتباه تورطهم في تهريب وذبح الأبقار، فيما نقلت مواقع إخبارية هندية عن حزب بهاراتيا جاناتا أن وجهة نظر أهوجا لا تعبر عن الحزب بل مجرد آراء خاصة.

ومن التفاعلات بشأن هذا المقطع والتي رصدتها "نشرتكم" تغريدة للصفحة الرسمية لحزب المؤتمر المعارض في ولاية أوديشا قالت فيها "تصريحات تلخص فلسفة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بشكل جيد جدا".

بدوره، وجه الناشط الهندي فايزان رسالة إلى أشوك جهولت حاكم ولاية راجستان قائلا "ما الذي يمنعك من اتخاذ موقف حاسم والتحرك تجاه المشرع السابق بسبب ارتكاب جريمة والتحريض عليها؟".

أما عنايات رازا فوجه خطابه إلى الشرطة الهندية قائلا "متى سيتم اعتقاله؟ هذا الرجل يعترف أمام الملأ بأنه متواطئ في جرائم قتل 5 أشخاص، فمتى ستبدأ محاكمته؟".

بدورها، علقت بليس آرشي قائلة "هذا ليس مجرد تصريح مثير للجدل، هذا اعتراف بالقتل".