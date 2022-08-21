زيارة وتغريدة.. هل تسببت صورة راغب علامة وزوجة السفير العراقي بالأردن في أزمة؟

تسبب الفنان اللبناني راغب علامة في ضجة كبيرة على المنصات الرقمية على خلفية صورة تجمعه مع عائلة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري؛ إذ وصفها بعض العراقيين “بغير اللائقة”. فما قصة الصورة؟

وبدأت القصة تتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تغريدة للفنان اللبناني على حسابه على موقع تويتر شكر فيها السفير العراقي في الأردن وعائلته بعدما استضافته.

وجاء في تغريدة راغب "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب".

ولم يكن نص التغريدة هو المشكلة، لكن الصور التي أرفقها راغب مع تغريدته هي التي أثارت حفيظة العديد من المدونين ولاقت كثيرا من الانتقادات، ومنها الصورة التي علق عليها بأنه سعيد جدا باللقاء الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح، حسب تعبيره.

وتعرض السفير العراقي لانتقادات لاذعة بسبب الصور التي نشرها الفنان اللبناني، وعدّها عراقيون إساءة للتمثيل الدبلوماسي لبلادهم لما احتوته الصور من مشاهد وصفت "بغير اللائقة" وطالبوا بمحاسبته، في حين رأى آخرون أن اللقاء خارج العمل ويدخل ضمن خصوصيات السفير وعائلته، كما يقولون.

من جهتها، سارعت وزارة الخارجية العراقية إلى نشر بيان صحفي على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف قال فيه: إن الوزارة تستقدم سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر العذاري إلى بغداد.

تغريدات متفاوتة

ورصدت حلقة (2022/8/21) من برنامج "النشرة التفاعلية-نشرتكم" أبرز التغريدات التي علقت على صور الفنان اللبناني مع عائلة السفير العراقي، وتراوحت بين الانتقاد والتماس العذر للسفير.

ومن ضمن التغريدات ما كتبه خالد الرباعي إن "حرية عائلة السفير مقيدة بأعراف دبلوماسية وبروتوكول دبلوماسي تحدده وزارة الخارجية حصرا، خاصة اللقاءات بالشخصيات العامة، والمفروض كل أفراد عائلة السفير تكون على علم وبشكل واضح بحدود التصرف".

في حين تساءل الإعلامي أحمد عليفي: "لا أعلم لماذا هذا الهجوم على سفير العراق في الأردن، فهو لم يستقبل راغب علامة في مقر السفارة إنما بمنزله الخاص لكل حياته الخاصة وحر في تصرفاته".

وكتب الناشط السياسي منار العبيدي: "إن البعض يرى أن موضوع زوجة السفير حرية شخصية وكل إنسان حر بما يفعله هذا صحيح عندما تكون إنسانا غير مسؤول ولا تمثل دولة بكاملها. السفير وزوجته يمثلان العراق وتصرفاتهما تعكس قيم وأخلاق العراق لذا أي تصرف خاطئ يجب ألا يسكت عنه بحجة أنه تصرف فردي".

أما مشعان الجبوري فغرد: "إن حيدر العذاري واحد من أفضل سفراء العراق وأنجحهم وتميز بتفاعله مع قضايا الجالية العراقية في الدول التي عمل فيها ونشر صور خاصة لاستضافته فنانا مشهورا في بيته لا يستحق مثل هذه الضجة ولذلك أعتقد أن ردود الفعل الغاضبة تعبر عن حقد وكراهية الناس للنظام السياسي ولكل ما يرتبط به".