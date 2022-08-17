ترك مصر مدينة بـ410 مليارات دولار.. لماذا غضب المصريون على محافظ البنك المركزي وأين عينه السيسي؟

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قَبِل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وعيَّنه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/8/17) تفاعلات الناشطين مع استقالة عامر التي أتت في وقت ارتفعت فيه الديون المحلية والخارجية المصرية إلى 409.5 مليارات دولار، وهي الكبرى عربيا.

كما تأتي الاستقالة في وقت هوى فيه صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي إلى 33 مليارا و140 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017، كما تتزامن مع ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى ما يقرب من 16%.

ومع إعلان استقالة محافظ البنك المركزي من منصبه، تصدّرت عدة وسوم في البلاد منها: #طارق_عامر و#البنك_المركزي، وتداول المغردون الأسباب وراء استقالة محافظ البنك المركزي، وتساءلوا عن مستقبل اقتصاد البلاد، خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها.

ومن التفاعلات على وسم #طارق_عامر، قال الناشط محمد سيف الدولة: "إقالة أو استقالة #طارق_عامر تؤكد المخاوف والتحذيرات التي أطلقها عدد كبير من خبراء الاقتصاد عن سوء سياسات التعويم وتخفيض الجنيه في السنوات الماضية، ونتمنى أن يكون تغيير محافظ البنك المركزي كافيا لتدارك المخاطر الجمة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وبداية في المراجعة والتراجع والتصحيح".

أداء كارثي

وكتب المغرد سامي عطية: "أداء #طارق_عامر كان كارثيا على السياسات المالية وأثر على الجنيه والاقتصاد بالسلب. استقالته اليوم أو إقالته معناها أن القادم أسوأ لدرجة أن طارق عامر لا يرغب في تحمّل تبعاته. اربطوا الأحزمة فقرارات القادم عاصفة. أتوقع تحرير سعر الصرف بشكل كامل قريبا كبداية".

وعلقت الناشطة حسناء شاكر قائلة: "علشان رافض شرط البنك الدولي بتعويم الجنيه لإقرار قرض لمصر".

بدوره، كتب الناشط حمدي بيومي: "تستاهل تبقى مستشار، قمة الإنجاز استلم الدولار 7 جنيه وصّلوا 19 جنيه والديون داخلة على 200 مليار".

وقال عمرو السمان: "الاستقالة هي الصيغة القانونية للإقالة، وبسبب أنه معرفش يحافظ على الاحتياطي النقدي وكثرة الديون وفشله الإداري كافأناه وعين مستشارا لرئيس الجمهورية".

أما مصطفى شاهين فكتب: "كلمة حق المشكلة ليست في سياسات البنك المركزي ولا في المحافظ طارق عامر المشكلة في من أغرق البلد بالديون وفتح البلاد على مصراعيه للاستهلاك والاستيراد ولو جاؤوا بأفضل من طارق عامر بألف مرة لن يحلّ مشكلة الدولار".