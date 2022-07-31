شهر مسدسه في وجهها بسبب قطعة خبز.. نائب سابق يعتدي على موظفة مخبز ويثير غضب اللبنانيين

أثار مقطع فيديو يوثق خلافًا وتلاسنًا بين نائب لبناني سابق وموظفة مخبز بسبب “ربطة” خبز جدلا كبيرا، لتعيد هذه الحادثة النقاش بشأن أزمة الخبز في لبنان إلى واجهة التفاعلات.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/07/31) التفاعلات الكثيفة بين رواد الفضاء الرقمي والتداول الواسع لمقطع الفيديو الذي أثار الجدل على "هاشتاغات" عدة، منها #أزمة_الخبز، و#حكمت_ديب.

وانقسمت الآراء بين من وجدوه ردا طبيعيا على ما قالوا إنه احتكار أصحاب المخابز، ومن استنكروه معتبرين أن تصرفه غير قانوني وغير مبرر بأي شكل من الأشكال.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق خلافًا بين النائب اللبناني السابق حكمت ديب وإحدى الموظفات في فرن بمنطقة الربوة، بسبب ما قال ناشطون إنه منع زبون من الحصول على الخبز.

وردا على المقطع، علق النائب الذي اعتدى على الموظفة والذي برر تصرفه بأنه كان يدافع عن مواطن آخر فغرد قائلًا "هيدا الإنسان يللي طالب بالخبز لعيلتو وتعرض للإهانة بالفرن ومن بعدو تحولت الإهانة عليي بعد ما دافعت عنو : كرم رحّال لبناني ابن لبناني سائق شاحنة آدمي ما بيطلع صوتو".

وأرفق ديب صورة لرسالة قال إنها رسالة شكر من المسنّ الذي يدعى "كرم رحال"، يشكره فيها على موقفه "الشجاع ودفاعه عن لقمة عيش الفقراء".

وكتبت الصحفية مها حطيط: "يُقال إن العاملة قالت له ردا على سؤال عن الخبز: "كله من وراكم" فضربها النائب السابق بما وجد أمامه وخرج و"خرطش" مسدسه. نموذج عن تعاطي بعض هذه الطبقة السياسية مع قهر اللبنانيين!".

في حين قال الناشط جورج "قبل ما تحكموا على ردة الفعل… ليش ما بتشوفوا وبتتأكدوا من الفعل الأساسي.. كرامة الناس أغلى من كلشي ولي دق الباب ضروري يسمع الجواب #حكمت_ديب منشوف حالنا فيك".

وقالت شريفة عوادة "بغض النظر هوي مع مين وتوجهاتو كيف. بس هيدا تصرف غير لائق لو شو ما كان السبب!".

أما المغرد سامر إدريس فكتب "المسؤولين ما عم بشوفو شو عم بصير بالأفران..؟ ما عم بشوفو الناس عم تتقاتل كرمال ربطة خبز؟ ناطرين سقوط الضحايا والدم ليتدخلوا؟ فشلوا بكل شي بهم المواطن على القليلة خلوا هالمواطن يحصل على رغيف الخبز بكرامة".