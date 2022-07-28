بالتعاون مع إسرائيل.. هل حقا تنوي الإمارات بناء ملعب على أنقاض قرية ذبح فيها الفلسطينيون؟

أثار التعليق الإماراتي حول كشف صحف ومواقع إسرائيلية عن تمويل إماراتي لبناء ملعب كرة قدم على أنقاض قرية كفر قاسم الفلسطينية؛ تفاعلات على مواقع التواصل.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/28) نفي سفارة الإمارات في إسرائيل نية حكومة أبو ظبي بناء ملعب في إسرائيل، وعلقت السفارة بتغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها "سفارة #دولة_الإمارات تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة #إسرائيل، وتؤكد أن #الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل.. علما بأن السفارة هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".

وجاء تعليق السفارة الإماراتية بعد أيام من كشف صحف ومواقع إسرائيلية عن سعي أبو ظبي لتمويل إنشاء "ملعب خليفة" في قرية كفر قاسم التي شهدت مجزرة إسرائيلية عام 1956 أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا بينهم أطفال.

وأثار نفي السفارة الإماراتية تفاعلات على المنصات الرقمية، حيث قال الناشط مبتدى محمد في تغريدة له "وماذا تفعل السفارة في أرض مغتصبة إلا أنها تضفي المشروعية على المحتل الغاصب".

في حين قال المغرد محمد بو حميد "سفارة #دولة_الإمارات تؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل.. ظهرت أكاذيبكم".

يذكر أنه وفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الإمارات ستموّل بالكامل بناء الملعب الذي يحمل اسم "خليفة" ويتسع لـ8 آلاف مقعد، ومن المتوقع الشروع في تنفيذه في الأشهر القليلة المقبلة.

ووفق الصحافة الإسرائيلية فقد حصل وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج على الضوء الأخضر لإقامة الملعب من المسؤولين الإماراتيين، الأمر الذي قاد إلى تجهيز خطط تنفيذ، وذلك بالتزامن مع صفقة يحاول الوزير فريج إبرامها بين رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة الإماراتية، ونادي هبوعيل الإسرائيلي لشرائه بالكامل.