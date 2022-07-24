دقت ناقوس الخطر.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ عالمية؟ وهل يتكرر سيناريو كورونا من جديد؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود حالة طوارئ عالمية، لتدق ناقوس الخطر بشأن هذا المرض، في مشهد أعاد للأذهان هول جائحة كورونا، فكيف تفاعلت المنصات العربية مع هذا الإعلان؟

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/24) هذا الإعلان الذي جاء بعد رصد التفشي السريع لمرض جدري القرود، وكان قد تم رصد المرض والإعلان عنه في مايو/أيار من العام الجاري، وقد بلغ عدد المصابين به حول العالم نحو 17 ألف شخص في 74 دولة.

ويعتبر جدري القرود -الذي اكتشف لدى البشر عام 1970- أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980.

وبهذا الصدد، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن خطورة تفشي المرض في العالم معتدلة إلى الآن ما عدا أوروبا التي فيها معدل الخطورة مرتفع.

وتصدر وسم "جدري القرود" الترند العربي في العديد من البلدان عقب إعلان منظمة الصحة العالمية، إذ أبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مخاوفهم من إعادة سيناريو تفشي وباء كورونا والإغلاقات التي رافقته، وطالبوا بالاستعداد له، وشكك آخرون في المرض واعتبروه مسرحية.

وبخصوص هذا الموضوع، غرد الأكاديمي محمود سعد قائلا "منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ عالمية، يترتب على هذا أن تلتزم جميع الدول بما ستمليه عليهم منظمة الصحة العالمية من قيود وإجراءات احترازية، كل الخطوات واضحة ونعلنها نحن قبل أن يعلنوها".

أما الناشط عبد الله عبيد فقال "مرحبا بكم في مسرحية جدري القرود".

وكتب المغرد أحمد القاق "بدل ما نضع نظرية المؤامرة أمام عينينا خلونا نأخذ احتياطنا لضمان عدم تكرر سيناريو كورونا مرة أخرى في جدري القرود".