لا تسافر إلى إسرائيل إذا أردت وجبات يهودية.. مقهى باسم نتنياهو في الإمارات يقدمها لك بكل امتنان

عاد جدل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي إلى الواجهة، لكن هذه المرة بسبب مقهى يقدم أكلات من المطبخ اليهودي ويحمل اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فما قصة ذلك؟

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/23) القصة التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية بعد أن نشرت خبرا بشأن افتتاح مقهى يحمل اسم "بيبي" في دبي، وهو اختصار الاسم الأول لبنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن صاحب المقهى قوله إنه ممتن جدا لبيبي نتنياهو، مضيفا أنه "خلال العامين الماضيين كسب لقمة العيش بفضل الاتفاق الذي عقده نتنياهو مع دبي"، حيث يقدم طعام الكوشر (وهو طعام الحلال اليهودي).

ومن التفاعلات بشأن هذا الموضوع تغريدة لأحمد بدر قال فيها "هذا ما تجلبه لنا اتفاقيات العار مع كيان الاحتلال، الآن أصبحنا نروج لمطاعم إسرائيلية تمجد نتنياهو، فعلا الوضع أصبح لا يطاق في ما يتعلق بالتطبيع الإماراتي، كل يوم نسمع عن تطبيع جديد".

بدوره، قال الناشط عبد الله تركي "وهل من مانع من التبادل بين الإمارات وإسرائيل؟ الحمد لله، الإمارات رائدة في العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، وأنا أرى فيه منطق رابح رابح".

وقال المغرد سعد المكيمي "مقهى يقدم أكل كوشر في وسط دبي، التطبيع الإماراتي في كل شيء، وصل لمائدة الطعام، والله أعلم إلى أين سيصل لاحقا".

وكتب الناشط مبارك مسعود "نعم للتعايش في جميع المجالات الثقافة والأكل والرياضة، نعم للسلام، الإمارات أرض السلام والازدهار".