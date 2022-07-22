قناة إسرائيلية نشرت مقطعا له من جبل عرفات.. من هو المراسل الذي تسلل خلسة إلى مكة المكرمة؟ ومن ساعده على ذلك؟

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن شرطة منطقة مكة المكرمة أحالت مواطنا إلى النيابة العامة نقل وسهّل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/22) التفاعلات مع التقرير الذي نشرته قناة إسرائيلية، إذ كشفت فيه عن جولة قام بها مراسلها جيل تماري إلى مكة المكرمة، مما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان المراسل -الذي يحمل الجنسية الأميركية- قد نشر صورته وهو داخل منطقة المشاعر المقدسة وصعد على جبل عرفات بعدما مر من خيم الحجاج في منى، كما أظهرت لقطات الفيديو تجول المراسل الإسرائيلي في شوارع مكة متنقلا بإحدى السيارات ومخفيا وجه السائق، حيث اقترب من برج الساعة بالقرب من الحرم.

ولاقى قرار شرطة مكة تفاعلا واسعا على منصات التواصل في العالم العربي، من بينه تغريدة الناشط علي العمري التي كتب فيها "قضي الأمر.. و#تم_القبض على المواطن الذي قام بنقله إلى #مكة، الحرمان الشريفان خطان أحمران عند السعودية وقيادتها".

وعلق المغرد عبد الله البندر قائلا "هذا البيان من شرطة مكة جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المواطن المخالف الذي سهّل دخول الصحفي الأميركي إلى مكة، والاستماع إلى أقواله وتقصي حقيقة ما جرى وإحالته إلى النيابة العامة، وهو ما أسفر عن إحالة موضوع الصحفي الأميركي إلى النيابة أيضا".

بدوره، كتب الناشط وليد الرشيد التميمي "يجب أن تحاسب نقطة التفتيش في الطريق اللي سلكه المواطن، كيف مر هذا الصحفي (غير المسلم) من دون تحقق من هويته ومعلوماته؟ توقعنا أن موضوع التساهل بالإجراءات انتهى، لكن يبدو أن المشكلة في التطبيق وليست من قوة النظام، أما المواطن فقد ارتكب جريمة بحق عقيدته، ولا أظنه يجهل ما فعل!".