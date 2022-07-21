كرتونة البيض تلهب مواقع التواصل المصرية.. والنشطاء يسخرون: هل تبيض الدجاجة في مستشفى خاص؟

تشهد مصر ارتفاعا في أسعار البيض؛ وهو ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل، إذ وصل سعر طبق البيض إلى 75 جنيها للطبق الأحمر، أي ما يعادل 4 دولارات أميركية وفق ما نشرته صحيفة محلية اقتصادية.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/21) مطالب النشطاء للحكومة والوزارات المعنية بالتحرك، بهدف وضع آلية لضبط الأسعار داخل مصر في ظل ما وصفوه بـ"الانفلات غير المبرر في الزيادة"، حفاظا على المنتج والمستهلك. في حين أرجع آخرون تلك الزيادة لأسباب اقتصادية.

وقد تنوعت التفاعلات عبر وسم "#كرتونة_البيض" بين الانتقاد والتبرير والطرافة، إذ قال المغرد حمدي "الغريبة عندنا اكتفاء من سلع كتير ومع ذلك أسعارها غالية على المواطن جداااا".

أما الناشط وليد فكتب قائلا "أنت منين يا عنتر = أنا من البلد اللي أسعار البيض فيها أغلى من الفرخة".

كما كتب حساب باسم "سامو" ساخرا "لو الدجاجة بتعرف قديش صار حق #كرتونة_البيض لتصير تمشي ومعها مرافقين وتحلف ما بتبيض إلا بمستشفى خاص".

وعلق الناشط عماد مسلمي قائلا "أصحاب المزارع ليسوا مستفيدين كما تتخيلوا بل ارتفاع أسعار العلف. ابحثوا عن سبب ارتفاع العلف وعالجوا وكفاية مسكنات".