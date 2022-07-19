واشنطن تنفي أنها طلبت من الإمارات اعتقاله.. قضية الناشط والمحامي الأميركي عاصم غفور تلهب المنصات، فما قصته؟

انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي الجدل بشأن الناشط الحقوقي والمحامي الأميركي عاصم غفور الذي اعتقلته السلطات الإماراتية وحكمت عليه بالسجن والإبعاد من الدولة، فما قصته؟

واعتقلت السلطات الإماراتية المحامي غفور -الذي يحمل الجنسية الأميركية- في مطار دبي الخميس الماضي أثناء عبوره من المطار في طريقه إلى إسطنبول، وقالت إنها اعتقلته بطلب أميركي.

غير أن الولايات المتحدة نفت تقديم أي طلب إلى دولة الإمارات باعتقال المحامي والناشط الحقوقي، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لم تطلب اعتقاله، وإنها أثارت قضيته مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.

وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكما على الناشط الحقوقي والمحامي بالسجن 3 سنوات وقرارا بترحيله بعد قضاء عقوبة السجن.

وجاء في تغريدة نشرها حساب دائرة القضاء في أبو ظبي على تويتر أن محكمة غسل الأموال في أبو ظبي أدانت المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أميركي الجنسية) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته.

كما أشار حساب دائرة القضاء في أبو ظبي إلى أن القبض على الناشط جاء بالتنسيق القانوني المتبادل مع الولايات المتحدة.

تغريدات وتفاعلات

وقد توالت التغريدات والتعليقات على قضية الناشط الحقوقي والمحامي رصدت أبرزها حلقة (2022/7/19) من برنامج "النشرة التفاعلية- نشرتكم".

وجاء في حساب منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط أن المواطن الأميركي عاصم غفور -وهو عضو في مجلس إدارة منظمة "دون" (DAWN) ومقرها في الولايات المتحدة- لم يكن على علم بأي قضية قانونية بحقه.

وأضاف حساب المنظمة "على دولة الإمارات الإفراج عن غفور فورا، وينبغي أن يطالب الرئيس الأميركي جو بايدن حالا بإطلاق سراحه، وأن يرفع القضية إلى الإمارات".

وكتب المدون عبد الحكيم الدخيل يقول "إن سرعة الحكم الصادر بحق غفور وتجريمه بهذه الطريقة في غياب أبسط أسس المحاكمة العادلة وتمكينه من تكليف محامٍ للدفاع عن نفسه يبرز حدة الشبهات الحادة بكون عقوبته مجرد أداة انتقامية ومكيدة سياسية".

من جهتها، غردت النائبة الأميركية جينيفر واكستون قائلة "أسعى للحصول على إجابات من حكومة الإمارات لما يبدو أنه اعتقال لدوافع سياسية لعاصم غفور، التمسك بالحقوق الأساسية -بما في ذلك حماية الإجراءات القانونية- أمر بالغ الأهمية للعلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات".

وبرأي الناشط محمد سمان فإن "جرائم التهرب الضريبي وغسيل الأموال على الأغلب مرتبطة بتمويل الإرهاب، وقد وقع المدعو "عاصم غفور" في شر أعماله، وربما أنه متورط باتهامات جنائية أخطر بكثير مما كشف عنه في هذه القضية، الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ملاحقة هؤلاء المشبوهين وتقديمهم للعدالة".