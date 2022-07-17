من الصين إلى سوريا.. ماذا يفعل جاكي شان في مخيم الحجر الأسود؟

أثار اختيار منطقة الحجر الأسود في سوريا لتصوير فيلم لـ”جاكي شان” موجة تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يشكل المكان منطقة حصار وتجويع محكم من قبل قوات النظام وهدفا للغارات والقذائف.

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/17) تفاعلات الناشطين مع تحول مشاهد الدمار والخراب إلى موقع تصوير لعمل سينمائي ينتجه الممثل جاكي شان ويصوَّر فيه. وتدور أحداث الفيلم الذي يتم تصويره حاليا، حول عملية إجلاء لمواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015.

ووفق موقع "ديجيتال ستوديو ميدل إيست" (Digital Studio Me) فإن الفيلم يحكي عملية إجلاء أكثر من 600 مواطن من اليمن. ووفق موقع "آي إم دي بي" (IMDB) المتخصص بالأفلام والمسلسلات، فإن "القصة مستوحاة من أحداث حقيقية للإجلاء الطارئ للمواطنين والدبلوماسيين الصينيين، وكذلك الأجانب، خلال الحرب في اليمن".

وأثار الفيلم تفاعلات واسعة وموجة غضب على المنصات الرقمية بسبب ما وصفوه باستغلال مآسي السوريين لتصوير عمل سينمائي، إذ عبر مغردون على استنكارهم لاختيار الشركة منطقة سورية دمرها النظام لتصوير مشاهدها، معتبرين أن هذه الخطوة هي عدم مراعاة لدماء السوريين، وفق قولهم، في حين اعتبرها مؤيدو النظام خطوة إيجابية لتشجيع عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.

ومن ضمن هذه التفاعلات، ما كتبه السوري قتيبة ياسين في تغريدة له "فيلم صيني إماراتي مشترك من إنتاج جاكي شان تدور أحداثه في اليمن عن عملية إجلاء مواطنين صينيين وأجانب، لكنهم بحاجة إلى موقع تصوير فيه دمار كبير يوفر عليهم الملايين فكان طلبهم عند بشار الأسد الذي أعطاهم العشرات من هذه المواقع واختاروا منطقة الحجر الأسود بدمشق".

أما المغرد رامي السيد فكتب "في الوقت الذي يعرض فيه نظام الأسد مدينة الحجر الأسود للإيجار وتمثيل الأفلام، يعيش نازحو المدينة المنكوبة وسط خيام شمال غرب سوريا، على أمل العودة إلى ما تبقى من منازلهم يوما ما. ماذا سيقول لهم جاكي شان؟".

في المقابل، قال الناشط ساهر السيبو "سيكون فيلما رائعا إذا شارك البطل والأسطورة جاكي شان فيه… وننتظر بشغف ما سيقدمه جاكي في هذه التجربة الفريدة من نوعها".

كما كتب الناشط حسن الحسين "الصديق والبطل العالمي جاكي شان رجل إنساني وأخلاقي… وجودكم في سورية ليس إلا تشجيعا على عودة الحياة الطبيعية إلى سوريا ورسالة إلى العالم أجمع أن سوريا ستبقى بلد المحبة والسلام".

وغرد الناشط عمر حرقوص قائلا "#جاكي_شان وفريق عمله يصورون فيلم "هوم أوبرايشن" في "الحجر الأسود" بريف #دمشق في #سوريا.. يسكن بيوت النازحين وينام فيها.. يصور غرفهم ويسرق أحلام أطفالهم بحجة أن الموقع جيد لالتقاط الصور.. عار جديد في هذا العالم".