صرخة غضب.. تصريحات مسيئة للرسول في الهند والإمارات تعتزم استثمار ملياري دولار فيها

تفاعل رواد مواقع التواصل مع بيان مثير للجدل صدر عن قادة أميركا والهند وإسرائيل والإمارات بشأن أن أبو ظبي ستستثمر ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية بالهند، فما هي التفاصيل؟

وتابعت النشرة التفاعلية "نشرتكم" (2022/7/14) التفاعلات مع البيان الذي جاء خلال قمة مجموعة "آي 2 يو 2" (I2U2) التي أكدت دعمها اتفاقات أبراهام وغيرها من ترتيبات السلام والتطبيع مع إسرائيل، والفرص الاقتصادية النابعة من هذه التطورات.

وجاء في البيان أيضا أن الإمارات ستستثمر ملياري دولار العام القادم لتطوير سلسلة من المجمعات الغذائية في الهند، وستقدم إسرائيل والولايات المتحدة خبراتها في المشروع، لمواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وتفاعلت منصات التواصل في العالم العربي مع هذا الخبر عبر عدة كلمات مفتاحية، منها الإمارات والهند، إذ أعلن مغردون استنكارهم استثمار حكومة أبو ظبي ملياري دولار في الهند رغم استمرار الإساءة للرسول الكريم.

وتساءل آخرون: لماذا لا تستثمر الإمارات في دولة عربية؟ في المقابل، قال آخرون إن أبو ظبي تسعى إلى حل مشكلة الغذاء خلال السنوات القادمة.

ومن ضمن التفاعلات قال الإعلامي هيثم أبو خليل في تغريدة "الإعلان عن استثمارات للإمارات في الهند بقيمة ملياري دولار، لماذا الهند وليس السودان مثلا؟ لماذا الهند وأزمة الإساءة لسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ما زالت آثارها في الأرجاء؟!".

وكتب الناشط علي المنصوري "الحمد لله على نعمة الإمارات، وقت الكورونا لا غذاء ولا دواء انقطع، ويوم كل الدول توقف التصدير للدول الثانية نحن يتم استثناؤنا بسبب علاقاتنا الطيبة واستثماراتنا الإستراتيجية".

أما المغرد مدني فقال "الإمارات ترد على حملة حكومة مودي ضد المسلمين باستثمار ملياري دولار في مجمعات غذائية متكاملة في الهند".

في المقابل، كتب الناشط محمد علي تغريدة قال فيها "الاستثمار في الهند ليس خسارة".

من جهته، تساءل الناشط دهماني بديع "لماذا لا تُضخ هذه الأموال في الدول العربية من أجل تطوير وزيادة المنتوجات الزراعية؟ السودان ومصر لديهما كل مقومات حل الأزمة (مساحات واسعة ومياه نهر النيل، اليد العاملة)".