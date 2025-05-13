من أعظم مخرج في التاريخ؟ ريتا خان تجيب

يثير سؤال “من أعظم مخرج في التاريخ؟” جدلا لا ينتهي في الأوساط السينمائية والنقدية، ويشغل بال عشاق الفن السابع، وهو ما تحاول ريتا خان الإجابة عنه في حلقة (2025/5/13) من برنامج “عن السينما”.

وتستهل خان حديثها بالإشارة إلى أن فكرة وجود لقب أو تصنيف مطلق لأعظم مخرج هي فكرة إشكالية، فحتى الفوز بجوائز مرموقة كالأوسكار أو السعفة الذهبية عدة مرات، لا يعني بالضرورة إجماعا على أن هذا المخرج هو الأعظم في التاريخ بنظر الجميع.

وتوضح خان أن دور المخرج في العمل السينمائي يشبه إلى حد كبير دور المايسترو في الفرقة الموسيقية، فهو الشخص الذي يوحد جهود فريق عمل متكامل، يضم كاتب السيناريو، ومدير التصوير، والممثلين، ومصمم الديكور، والموسيقي، لتنفيذ رؤيته الفنية المتفردة.

وتضيف أنه في غياب هذه الرؤية القيادية الموحدة، وإذا عمل كل فرد من فريق العمل على هواه ووفقا لذوقه الخاص، فإن النتيجة النهائية قد تكون عملا مفككا، أو ما وصفته مجازا بـ"سلطة"، يفتقد إلى التناغم والانسجام الفني المطلوب لتحقيق الأثر المنشود.

وتلفت خان الانتباه إلى أنه عند مشاهدة فيلم لمخرج غير معروف الهوية مسبقا، قد يكون من الصعب على المشاهد العادي تحديد هوية المخرج إلا بعد قراءة اسمه في شارة النهاية، وهذا يؤكد على أهمية الأسلوب المميز الذي يميز بعض المخرجين.

استثناء من القاعدة

لكنها تستثني من هذه القاعدة العامة مخرجين استطاعوا أن يحفروا أسماءهم بأسلوب بصري وفني فريد، مثل المخرج ويس أندرسون، الذي يمكن التعرف على أفلامه بمجرد مشاهدة لقطة واحدة منها، وذلك بفضل بصمته الإخراجية المميزة واللافتة للنظر.

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وتشرح خان أن أندرسون، على الرغم من عدم دراسته للهندسة المعمارية، فإنه يبدي هوسا واضحا بها في أعماله، وتحديدا بمفهوم السيمترية أو التناظر، حيث يحرص على أن تكون الشخصيات أو العناصر الرئيسية في منتصف الكادر تماما، مع تناسق دقيق في كل شيء على يمينها ويسارها.

كما يتميز أندرسون باستخدامه الدائم للألوان الزاهية والمشرقة، وكأنه يضع المشاهد أمام لوحات تنتمي إلى الفن الحديث أو صفحات من كتب القصص المصورة (الكوميكس)، مما يمنح مشاهده إحساسا بالراحة والجمال، لكن هذه الألوان غالبا ما تكون مجرد غطاء يخفي صراعات ونزاعات تدور بين شخصيات الفيلم.

وتضيف خان أن أندرسون يلجأ في كثير من الأحيان إلى تقسيم أفلامه إلى فصول، يتفرع من كل فصل منها قصص وشخصيات جديدة، مما يجعل بنية الفيلم لديه تشبه إلى حد ما حكايات "ألف ليلة وليلة" في طريقة سردها المتشعبة والمتداخلة.

وتنتقل خان للحديث عن مخرج آخر صاحب بصمة فنية لا تخطئها عين، وهو تيم برتون، الذي تتميز أفلامه بشخصيات ذات ملامح خاصة: عيون جاحظة تحيطها هالات سوداء، وأجساد نحيلة، ملابس داكنة الطابع، وقصص ذات أجواء غريبة وفانتازية.

السينما التعبيرية

وتشير إلى تأثر برتون الواضح بالسينما التعبيرية الألمانية، وهي من أوائل المدارس السينمائية التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، وتميزت بالقتامة الشديدة في الصورة، والتركيز على النفس البشرية المنهكة، واستخدام مكياج ثقيل وديكورات ذات زوايا حادة ومثيرة للرعب.

وتوضح خان أن أغلب شخصيات أفلام تيم برتون تكون عادة منبوذة من مجتمعها، ومكروهة بسبب اختلافها الظاهري أو سلوكها غير المألوف، لكنها في جوهرها غالبا ما تكون شخصيات طيبة القلب، ويكتشف المشاهد حقيقتها تدريجيا مع تطور الأحداث.

وتستشهد بفيلم "كوربس برايد" (العروس الجثة) كمثال على رؤية برتون، حيث يخلق عالمين متناقضين: عالم الأحياء الذي يبدو أزرق قاتما ورماديا وخاليا من الحياة الحقيقية بسبب التحكمات المجتمعية والطبقية، وعالم الأموات الذي هو على العكس تماما، مليء بالسعادة والاحتفالات والألوان الزاهية.

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وتلفت خان إلى علاقة العمل الوثيقة والممتدة بين برتون والممثل جوني ديب، الذي شارك معه في 8 أفلام، موضحة أن برتون يفضل العمل مع ممثلين قادرين على فهم عالمه السينمائي الفريد وتجسيد شخصياته المعقدة والغريبة الأطوار ببراعة.

وتفسر هذا التعاون بأن برتون يرى في ديب ممثلا يتمتع بقدرة فائقة على التحول وتقمص الشخصيات المختلفة، مشبها إياه بالممثل الأسطوري لون تشيني، الذي لُقب بـ"الرجل ذي الألف وجه"، بالإضافة إلى ما سماه برتون "النعومة" والعيون المعبرة التي يبحث عنها في ممثليه.

أعظم مخرج

وتعود ريتا خان لتقدم إجابتها عن السؤال المحوري، مؤكدة أنه من وجهة نظرها لا يوجد ما يسمى "أعظم مخرج في التاريخ" بشكل عام وموضوعي يمكن أن يتفق عليه الجميع، فالتفضيلات تختلف وتتنوع.

بل ترى أنه إذا شاهدت فيلما أعجبتك قصته وأداء الممثلين فيه، ووصلت إليك موسيقاه التصويرية الحالة الشعورية للأحداث، وصدقت عالم الفيلم واندمجت معه عن طريق الديكور، فاعلم أن وراء كل هذا فريقا كبيرا يعمل بجد.

وتضيف أنه خلف هذا الفريق، يوجد شخص واحد هو المسؤول عن كل هذه التفاصيل، هو المخرج. فإذا استطاع هذا المخرج أن يؤثر فيك، وأن يجعلك مستمتعا بعمله السينمائي، فهو بالتأكيد "أعظم مخرج في التاريخ" بالنسبة لك أنت شخصيا.

وهكذا، يصبح البحث عن "أعظم مخرج" في نهاية المطاف رحلة ذاتية وشخصية لكل مشاهد، يقودها الأثر العميق الذي يتركه صانع الفيلم في وجدانه، وقدرته الفريدة على خلق تجربة سينمائية متكاملة ومؤثرة لا يمكن نسيانها بسهولة.