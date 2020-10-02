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من برنامج: عن السينما

عن السينما.. مدير التصوير شريك المخرج في إبداع الصورة السينمائية

استعرضت حلقة (2020/10/2) من برنامج “عن السينما” واحدا من أبرز عناصر الصناعة السينمائية، فمدير التصوير من أبرز شركاء المخرج الذي يساعده على إبداع الصورة السينمائية بكل مكوناتها.
2/10/2020
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