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23:58
من برنامج:
عن السينما
عن السينما.. مدير التصوير شريك المخرج في إبداع الصورة السينمائية
استعرضت حلقة (2020/10/2) من برنامج “عن السينما” واحدا من أبرز عناصر الصناعة السينمائية، فمدير التصوير من أبرز شركاء المخرج الذي يساعده على إبداع الصورة السينمائية بكل مكوناتها.
2/10/2020
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