صحف عالمية: تحذيرات أممية من إبادة جماعية بالسودان

حذرت صحيفة تايمز من تصاعد مخاوف أممية أن يتحول إقليم جنوب كردفان إلى بؤرة صراع جديدة في الحرب الدائرة بالسودان.

تأتي تلك المخاوف بالتزامن مع تقدم قوات الدعم السريع جنوبا من دارفور نحو مناطق إستراتيجية في إقليم كردفان الذي يضم 3 ولايات: شمال كُردفان وجنوب كُردفان وغرب كُردفان.

وأضافت الصحيفة أن مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، تشهد قصفا متواصلا وأوضاعا إنسانية كارثية، ويواجه السكان حصارا خانقا بين جبهات القتال المتعددة، ومناطق جبال النوبة، في مشهد يعيد إلى الأذهان المآسي التي شهدتها مناطق أخرى من البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة تفشي المجاعة في كادوقلي، محذرة من تكرار سيناريو الفظائع الجماعية التي شهدتها دارفور، خاصة في مدينة الفاشر، وتجري حاليا تحقيقات دولية بشأن احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية، في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية دراماتيكيا.

وفي سياق الأزمات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، كشفت صور أقمار صناعية -حديثة نشرتها صحيفة هآرتس- عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل هدم المباني في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أقامت 48 موقعا عسكريا جديدا على طول الخط الأصفر، في حين أنشئت مخيمات جديدة للنازحين في 5 مناطق مع استمرار منع مئات الآلاف من العودة إلى منازلهم المدمرة.

وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من المباني والبنية التحتية في غزة تضررت كليا أو جزئيا خلال الحرب، في وقت أدت فيه الأمطار الأخيرة إلى انهيار مبانٍ وسقوط ضحايا، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

إضراب عن الطعام

ومن جهة أخرى، كتبت صحيفة إندبندنت عن نقل ناشط في حملة "العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا إلى المستشفى بسبب إضراب عن الطعام استمر 50 يوما، وأثار الحادث انتقادات حادة من نشطاء ومنظمات حقوقية لما وصفوه بإهمال متعمد من السلطات البريطانية.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشط المحتجز شارك في إضراب عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية سريعا، مما استدعى حاجته إلى استخدام كرسي متحرك.

وحذر أطباء من أن المضربين قد يموتون في السجن، مؤكدين أن تجاهل الإضراب عن الطعام والاستخفاف بمطالب المحتجزين أمور غير مقبولة، وقد تؤدي إلى نتائج مميتة.

وفي إطار نفوذ اللوبي الموالي لإسرائيل، نشر موقع "ذي إنترسبت" تحقيقا عن نفوذ جماعات داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وكشف التحقيق عن أن جماعة تسمى "أوقفوا معاداة السامية" تتبنى مسؤولية طرد ما لا يقل عن 400 شخص من وظائفهم بسبب مواقفهم من الحرب الإسرائيلية على غزة، مستعملة الضغط على الشركات والجهات الموظفة لهؤلاء.

ونالت حملة الضغط اهتماما واسعا لاستهدافها شخصيات بارزة، وتتباهى الحملة بأنها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت نحو ألف موظف وطالب، وغالبا ما تنشر معلومات عن عملهم ودراستهم وتشجع أتباعها على الاتصال بأصحاب العمل بهدف الضغط عليهم من أجل فصلهم.