شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لعمليات مختلفة بعضها نوعي، استهدفت فيها جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأت المشاهد بأحد مقاتلي القسام، وهو يبعث رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، قال فيها "والذي رفع السماء بلا عمد.. سنزلزل الكيان الصهيوني على رأسك يا نتنياهو"، مضيفا "رسالة من المجاهدين في قلب الميدان.. لكل من فقد أخا عزيزا له سنأخذ بثأره بإذن الله".

وكانت أولى العمليات التي وثقها المقطع تفجير دبابة ميركافا من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي، حيث وضعها اثنان من مقاتلي القسام على جسم الدبابة، ثم ابتعدا سريعا قبل تفجيرها.

وأظهر المقطع بصورة واضحة عملية تفجير الدبابة، في حين علت تكبيرات مقاتلي القسام خلال توثيق المشهد.

كما تضمن المقطع مشهد استهداف دبابتين أخريين بقذيفة "الياسين 105"، وإطلاق قذائف مدافع الهاون من محاور متعددة وأماكن مختلفة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.