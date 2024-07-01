شاهد.. القسام تفجر دبابتي ميركافا وتستهدف قوة متحصنة بمنزل في الشجاعية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

وبدأت المشاهد باثنين من مقاتلي القسام وهما يتحدثان عن كمين أعد المقاتلون لجيش الاحتلال وهم في انتظاره، في وقت كان أحدهم يجلس على أرجوحة والثاني على كرسي في حالة تعكس الاسترخاء والثقة.

وتضمنت المشاهد استهداف مجموعة جنود للاحتلال داخل أحد المنازل بقذيفة الياسين، وبعدها إطلاق نار تجاه المنزل للإجهاز على من بقي من الجنود.

كما تضمنت المشاهد زرع عبوتين من نوع شواظ، وتفجيرهما في دبابتين ميركافا، وانتهى المقطع بعبارة "يُتبع".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوتين من نوع شواظ في حيّ الشجاعية، فضلا عن استهدافها قوةً إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في الحي ووقوع عناصرها بين قتيل وجريح، كما قالت إنها قنصت جنديا إسرائيليا داخل أحد المنازل في الحي.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.