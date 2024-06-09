قنص ومدفعية.. سرايا القدس تبث مشاهد لعملية مركبة بتل الهوى

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لعملية مركبة نفذها مقاتلوها في سلاحي المدفعية والقنص جنوب شرق تل الهوى، في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلين اثنين من السرايا بمعاينة خرائط وصور للمحاور التي يتقدم فيها جنود الاحتلال في تل الهوى وتحديد الأسلحة التي سيتم استخدامها، كما وجه أحدهما، ويظهر أنه القائد، مقاتلا آخر -مسؤولا عن الاتصال- لإيصال أحد التكليفات.

كما تضمنت المشاهد رصد جنود إسرائيليين وآلياتهم، واستهداف قناص تابع للسرايا جنديين اثنين وإصابتهما، قبل أن تصل قوة للدعم والمساندة.

وضمن مشاهد المقطع، إطلاق قذائف هاون بأحجام مختلفة، ومشاهد لسقوطها على تجمعات قوات الاحتلال، حسبما ذكرته السرايا من توضيح على المقطع.

ودأبت السرايا وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.