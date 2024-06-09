خبير عسكري: استقالة غانتس وآيزنكوت ستكون لها تداعيات على حرب غزة

لا يستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي، العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن يتأثر الوضع العسكري لإسرائيل في قطاع غزة باستقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس والقيادي في حزب "معسكر الدولة" غادي آيزنكوت.

وأعلن غانتس وآيزنكوت اليوم استقالتهما من حكومة الحرب، التي يتزعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة رأى العقيد الفلاحي أنها تحمل دلالات عديدة، باعتبار أن الرجلين تقلدا مناصب عليا، وكانت لهما خلافات إستراتيجية مع نتنياهو.

وقد اتهم غانتس وآيزنكوت في تصريحات سابقة لهما نتنياهو -كما يضيف العقيد الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بغزة- بعرقلة الكثير من القرارات الإستراتيجية، على المستويين السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن كلا الرجلين يدرك أن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي منيت بها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما بعده.

وقال إن خروج غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب سيكون له تداعيات على المستويين السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن الكثير من الأمور التي كانت تطرح من قبل الرجلين على مجلس الحرب لم يتم الأخذ بها، وتم التفرد ببعض القرارات لأهداف سياسية.

وأضاف الخبير العسكري والإستراتيجي أن الاستقالات المتتالية للقيادات العسكرية الإسرائيلية في هذا التوقيت، تؤكد أن الإشكال كبير جدا، وأن التحقيقات في مسألة الإخفاقات التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما بعده قادمة خلال الفترة القادمة.

وكان قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد أعلن استقالته من منصبه، موضحا أنها بسبب فشله في "مهمة حماية منطقة غلاف غزة"، خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تطورات ميدانية

وفي قراءته للتطورات الميدانية في قطاع غزة، ذكر العقيد الفلاحي أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة تتعرض لقصف إسرائيل خاصة في منطقة جباليا وعمليات توغل في مناطق أخرى مثل الزيتون وتل الهوى.

ومن جهتها، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها من خلال القنص وتدمير دبابات الاحتلال، بالإضافة إلى دخولها في مواجهات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة والتي تحاول تأمين محور نتساريم الذي تتواجد فيه قطاعات بقيادة الفرقة 99.

كما تعرضت المنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي مكثف اليوم، ورجح العقيد الفلاحي أن الهدف من القصف قد يكون التغطية على انسحاب الفرقة 98 التي توغلت باتجاه البريج ودير البلح.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، تقوم المقاومة الفلسطينية بعمليات في العديد من المناطق باستهداف دبابات وجرافات قوات الاحتلال، وتقوم باستنزافه في هذه المناطق، كما أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي.