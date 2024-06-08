شهود عيان يروون للجزيرة كيف دخلت القوة الإسرائيلية مخيم النصيرات لاستعادة الأسرى

نقلت الجزيرة صورا تظهر الدمار الكبير الذي خلّفه جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال قيامه باستعادة 4 أسرى كانوا في المكان صباح اليوم السبت.

وقال شهود عيان من المخيم في تقرير أعدّه مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة إن القوة الإسرائيلية التي دخلت لاستعادة الأسرى الأربعة تنكرت في سيارة نازحين محملة بالمنقولات، مؤكدين أن المكان تعرض لقصف غير مسبوق.

وأكد الشهود أن العملية كانت أشبه بـ"فيلم هوليودي"، حيث توقفت سيارة الأمتعة ثم خرجت منها قوة مسلحة وبدأت اعتلاء أحد المنازل باستخدام سلالم أحضروها معهم للوصول لإحدى الشقق السكنية، التي سمع فيها لاحقا صوت تبادل لإطلاق النار، أعقبه قصف جوي ومدفعي عنيف جدا.

ورصدت الجزيرة عمليات إطفاء النيران التي كانت لا تزال مشتعلة في المكان الذي بدا مدمرا بشكل كامل حيث تحولت البيوت إلى ركام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال استعادة 4 من أسراه في العملية التي قالت المقاومة إنها أدت لمجزرة مروعة وشهدت مقتل أسرى آخرين.

وأدت العملية إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة مئات آخرين وفق البيانات الرسمية.