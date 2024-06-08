خبير عسكري: تحرير الاحتلال لـ4 محتجزين لن يؤثر على أداء المقاومة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء ركن محمد الصمادي إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دوليا في استهدافه اليوم السبت لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والذي أعلن خلاله تحرير 4 محتجزين.

ووصف القصف الإسرائيلي العنيف -الذي استهدف النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي- بأنه غير مسبوق في وحشيته، ويهدف إلى إرباك المقاومة والفصائل المسلحة في تلك المناطق.

لكن اللواء الصمادي استبعد أن تؤثر عملية تحرير 4 محتجزين على المقاومة، وقال "حتى لو بقي 10 جنود من جيش الاحتلال من ضمن الأسرى ستكون هناك ورقة ضغط بيد المقاومة للتفاوض عليهم".

وبحسب المتحدث العسكري الإسرائيلي، فقد تم إنقاذ 4 محتجزين في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشرطة إسرائيل، وذلك بناء على معلومات استخبارية.

وفي تفاصيل العملية الإسرائيلية، رجح الخبير العسكري والإستراتيجي أن جيش الاحتلال ربما توفرت لديه معلومات استخباراتية بشأن الأسرى، حيث قام قبل 3 أيام بتوغل محدود في منطقة النصيرات ضمن ما يسمى الاستطلاع بالقوة.

وقال إن دخول قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم النصيرات في عملية استمرت 3 ساعات ربما يعود لمعلومات حصل عليها حول وجود محتجزين أو شخصيات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة.

وأضاف أن المحتجزين الأربعة الذي زعم جيش الاحتلال أنه حررهم لا يعرف هل هم على قيد الحياة أم جرحى.

كما قلل اللواء الصمادي من أهمية العملية الإسرائيلية، وقال إنه بعد 246 يوما من الحرب، يحاول الاحتلال تقديم صورة نصر للداخل الإسرائيلي.

واستهدف جيش الاحتلال مخيم النصيرات ومحيطه بقصف جوي وبري وبحري، وأكدت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة، اليوم السبت، باستشهاد 80 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات.