محللون: إسرائيل فشلت عسكريا وسياسيا وأخلاقيا في حربها على غزة

لم تحصد طوال 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة، سوى الفشل والعار والملاحقات الدولية، وكانت آخر الصفعات المدوية تلك التي وجهها إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بإعلانه إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال بمناطق الصراع.

وقد اعترف زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بهذا الفشل بقوله "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل".

وحسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، فقد فشلت إسرائيل بعد 8 أشهر من حربها على غزة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ومعنويا، وهي اليوم في حالة عزلة في ظل تصاعد الاعترافات بدولة فلسطين (148 دولة).

وعدد البرغوثي -في حديثه لبرنامج غزة.. ماذا بعد؟- القرارات الصادرة عن هيئات دولية بملاحقة إسرائيل، ومنها، قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أمرت بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بالإضافة إلى إدراجها في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وذكّر البرغوثي بتصريح سابق لنتنياهو اتهم فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقال البرغوثي إن إسرائيل بحكومتها وجيشها تجد نفسها اليوم إلى جانب هذا التنظيم في القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد قال إنه تلقى إخطارا رسميا من غوتيريش، بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه "مخز".

فشل في تبييت هيبة الردع

ورغم الفشل العسكري والسياسي والاقتصادي والأخلاقي التي مني به الاحتلال، لا يزال هناك إجماع داخل إسرائيل بضرورة استمرار الحرب، كما يقول الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، والذي يوضح أن من ينادون بإيقافها والدخول في هدنة إنما يريدون أن تستعيد إسرائيل عافيتها وتعيد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار جبارين إلى أن إسرائيل وعلى مدار 40 عاما لم تقاتل جيوشا نظامية بل كل حروبها كانت أمام جماعات مسلحة، ولذلك فشلت في تبييت هيبة الردع لديها.

وخلص جبارين إلى أن إسرائيل تفشل ميدانيا وعسكريا وإستراتيجيا وحتى سياسيا في كل حرب تدخلها.

وبالنسبة للكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، فإن الجيش الإسرائيلي ومنذ 3 أشهر يدور حول نفسه، بشهادة جنرالاته، لأنه ليس لديه أي أهداف واضحة يريد تحقيقها، وهو عمليا لم يتمكن من تحقيق " النصر الكامل" أو القضاء على ما سماها نتنياهو كتائب حماس الـ24 في قطاع غزة. كما فشل في إنهاء حكم حماس في غزة كما كان يزعم.

وقال القرا إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول كشف أن الجيش الإسرائيلي ليس كما يروج له بأنه القوة التي لا تهزم، مؤكدا أن قرار وضعه على "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال" هو دليل على حالة الإجرام التي يمارسها، داعيا إلى محاسبة هذا الجيش والحكومة الإسرائيلية على جرائمهما بحق الفلسطينيين.