الدويري: مشاهد القسام بدير البلح بداية الغيث وتعكس كفاءة عالية بالقتال

اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، مشاهد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لمعاركها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدير البلح وسط قطاع غزة، بداية الغيث، وتعكس كفاءة عالية وواضحة في القتال.

وبثت الجزيرة مشاهد حصرية من المعارك الضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي دير البلح بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، وتضمنت استهداف عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية (دبابات وجرافات) بقذائف "الياسين 105"، المضادة للدروع، وإصابة بعضها بشكل مباشر.

كما أظهرت المشاهد استهداف قوة إسرائيلية كانت متحصنة بأحد المنازل، وإصابتها بقذيفة مضادة للتحصينات، وعودة المقاتل القسامي بنجاح إلى داخل النفق الهجومي.

وقال الدويري -خلال تحليله للمشهد العسكري في غزة- إن هذه المشاهد هي الأولى من نوعها التي تخرج من دير البلح، وهي لعمل متكامل وتمثل بداية الغيث، متوقعا صدور مقاطع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدويري أن كتيبة القسام بدير البلح لم يسبق اختبارها بشكل حقيقي، لأن منطقتهم هي الوحيدة التي حاولت قوات الاحتلال سابقا الدخول إليها لكنها لم تستطع حيث التفّت من غرب وجنوب المغازي وسلكت شارع صلاح الدين لكنها توقفت في النهاية عند المستشفى.

ولفت إلى أن المقطع تضمن 7 مشاهد أحدها لاستهداف مبنى والبقية لتدمير آليات، مؤكدا أنها تعطي انطباعا بالكفاءة القتالية العالية لمقاتلي القسام وتكشف الوضع الذي يقاتلون فيه.

فارق بين المعارك

وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين طبيعة المعركة وإدارتها في دير البلح وما كانت عليه في جباليا ومخيمها، حيث اقتضت إدارة المعركة في دير البلح الاشتباك والمواجهة المباشرة، فيما سمح المقاومون في جباليا لقوات الاحتلال بالدخول مع نصب الكمائن المناسبة لهم.

ولفت الخبير العسكري إلى أن ذلك يرجع لطبيعة المنطقة، والفرق بين حالة الثبات والسكون والاستقرار في جباليا مقابل حركة الاندفاع والتحرك السريع في دير البلح، مضيفًا أن زخم الهجوم لا يسمح لكتائب المقاومة أن توظف الكمائن في معارك دير البلح.

وتابع موضحا "نتحدث هنا عن اندفاع لواء كامل به 6 كتائب منها كتائب دبابات، وهو الأمر الذي آثر معه المقاومون أن تكون المعركة صدامية وهذا الفيديو يعكس طبيعة المعركة وإدارتها في المنطقة بشكل يختلف بالمطلق عما كانت عليه في جباليا ومخيمها".

وفي وقت سابق اليوم، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا منزلا تحصنت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وأوقعوها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى رصد هبوط طيران مروحي لإخلائهم شرقي دير البلح.

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة "98" بدأت عملية عسكرية شرقي البريج وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة أنشطة الفرقتين "162" و"99″ جنوب القطاع ووسطه.