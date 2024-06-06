"قرار عودتكم بيد المقاومة".. شاهد رسالة سرايا القدس إلى مستوطني غلاف غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– رسالة قالت إنها من القوة الصاروخية في السرايا إلى من سمّتهم "قطعان المستوطنين" في غلاف غزة.

وتضمن المقطع قيام اثنين من مقاتلي السرايا بمعاينة خريطة تظهر مستوطنات الغلاف وإشارة أحدهما على موضع فيها، بينما يقوم الآخر بإجراء مكالمة فيما يظهر بأنه إصدار أمر بالقصف.

كما تضمن قيام مقاتلين بجلب صواريخ وتجهيز أحدها للإطلاق كان مكتوبا عليه "زاوية الرماية 45 لمسافة 10 كيلومترات"، فيما وضع أحدهم ملصقا على الصاروخ مكتوبا عليه اسم القيادي في السرايا الشهيد "رياض حشيش" وصورته.

وضمن المقطع، ظهرت شعارات مكتوبة على الحائط ومنها "ستبقى غزة جمرة من نار"، "فلسطين من النهر إلى البحر"، مع إمضاء القوة الصاروخية سرايا القدس لواء غزة.

وقال أحد مقاتلي السرايا في الفيديو: "رسالتنا إلى قطعان المستوطنين في غلاف غزة.. نقول لكم إن قرار عودتكم إلى الغلاف ليس بيد حكومتكم المزعومة أو بيد نتنياهو الأحمق ولكن بيد المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس، ولا رجوع لكم إلى الغلاف إلا برجوع أهلنا من الجنوب".

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.