الفلاحي: الدفع بمدرعات قديمة يؤكد تكبّد الاحتلال خسائر كبيرة في غزة

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن دفع جيش الاحتلال بالمدرعات القديمة إلى ساحة القتال يؤكد تكبده خسائر كبيرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقاومة تخوض معارك شرسة في 3 جبهات بالقطاع.

وأضاف الفلاحي أن المدرعات التي أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدميرها اليوم الأحد تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وبعضها خرج من الخدمة.

واعتبر الخبير العسكري الدفع بمثل هذه الأنواع دليلا على تراجع قدرات جيش الاحتلال العسكرية، خصوصا ما يتعلق بالآليات والمدرعات.

وعن العمليات الميدانية، قال الفلاحي إن القتال مشتغل حاليا في 3 جبهات هي الشجاعية شمالا وتل الهوى ورفح جنوبا، مشيرا إلى أن المقاومة تخوض معارك شرسة، وتلحق أضرارا كبيرة بقوات الاحتلال.

ويحاول الاحتلال، حسب الفلاحي، توسيع المنطقة العازلة في مدينة رفح، التي تبدأ من محور فيلادلفيا ليصل بها إلى منطقة المواصي، من أجل ترسيخ البقاء عسكريا في المكان.

ويحاول الاحتلال، وفقا للمصدر نفسه، إخلاء هذه المنطقة تماما حتى يمنع عمليات التسلل والهجوم على القوات التي يخطط لإبقائها في المنطقة.