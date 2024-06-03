"فداء لشعبنا الصامد".. مشاهد لقصف القسام قيادة الاحتلال بمحور نتساريم

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها مقر قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف الهاون وصواريخ رجوم.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- كتابة مقاتلي القسام على مقدمة صواريخ رجوم عبارتي "انتقما لروح الشهداء"، و"فداء لشعبنا الصامد"، وعرضا للصواريخ إلى جانب راية حركة حماس وورقة كتب عليها قول الله تعالى "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، تلا ذلك مشاهد لإطلاق الصواريخ.

وبعد ذلك، تضمنت المشاهد إطلاق قوات القسام بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قذائف الهاون تجاه القوات المتموضعة في محور نتساريم.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال على غرار الكمائن المحكمة، وعمليات القنص الدقيقة، واستهداف القوات والآليات الإسرائيلية بقذائف مضادة للأفراد والدروع، وغيرها.