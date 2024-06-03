الدويري: حديث هاغاري عن مقتل الأسرى إدانة للجيش الإسرائيلي

اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين في غزة إدانة للجيش الإسرائيلي، لأنه لم يوجه الاتهام بقتل هؤلاء الأسرى إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما يؤكد أنهم قتلوا بالقصف الإسرائيلي، وأضاف ساخرا أن "هذا يضاف إلى سجل إنجازات الاحتلال في إنقاذ الأسرى".

وتوقع الدويري -خلال التحليل العسكري للحرب في غزة- أن تكشف بعض الصحف الإسرائيلية عن تفاصيل إضافية عما أعلنه هاغاري خلال الـ24 ساعة القادمة.

وفي تعليقه على كمين استدراج كتائب القسام لقوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ وسط جباليا، قال الدويري إن عناصر المقاومة نفذت خلال هذا اليوم عمليات تفجير لـ3 مبان بطرق مختلفة.

وأشار إلى أن المقاومة استخدمت في العملية المصورة لغما من طراز "تي 6" الذي يزن حوالي 3 كيلوغرامات من المتفجرات، ويعتبر قاتلا جدا عندما يتم تفجيره داخل المبنى، مؤكدا أن كل من كان داخل المبنى قد سقط بين قتيل وجريح.