خبير عسكري: المقاومة تصعّد عملها العسكري والمواجهة الصفرية تؤكد تفوقها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي، إن فصائل المقاومة الفلسطينية صعّدت من عملها العسكري بمختلف الجبهات في قطاع غزة، لافتا إلى أن المواجهة الصفرية في حي الشجاعية شمال القطاع، أكدت تفوق المقاومة الميداني.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ إنهما تخوضان اشتباكات ومعارك ضارية مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية، وتكبده قتلى وجرحى عبر عمليات مختلفة.

وقال الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة- إن المعارك الآن تجري من مسافات قريبة، وهذا ما يحد من عمل القطاعات الجوية والمدفعية للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن فصائل المقاومة نفذت عمليات عسكرية كثيرة ومؤلمة لجيش الاحتلال ورفعت من فاتورته خلال الساعات الأخيرة.

وأشار إلى أن توغل الاحتلال نفذه اللواء السابع المدرع واللواء 35 من الفرقة 98؛ لافتا إلى أن الاحتلال يبحث عن أهداف إستراتيجية لم تتحقق حتى الآن، ويواجه صعوبة في تحقيق أهدافه بسبب عمليات المقاومة النوعية وما يتكبده من خسائر.

وأوضح الفلاحي أن قوة المقاومة تكمن في جغرافيا المنطقة المعلومة لها واستخدام الأنفاق، وهذا ما يميل الكفة لصالحها، مشيرا إلى ما أورده مراسل الجزيرة من هبوط طائرات إسرائيلية لإخلاء قتلى وجرحى بحي الشجاعية، وهو ما يدل على ضراوة المعارك.

وذكر أن الشجاعية تعتبر منطقة صعبة على جيش الاحتلال منذ الحروب السابقة، لافتا إلى أن عامل الوقت يصب في صالح المقاومة بفضل معرفتها بالمنطقة وقدرتها على الرصد والمباغتة.

انسحاب متوقع

وأكد أن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال ستؤثر على الروح المعنوية والإرادة القتالية لجنوده، وأن تلك الخسائر تعزز احتمالية انسحابه في وقت قريب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 5 آخرون على الأقل في اشتباكات بالشجاعية، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء اليوم الجمعة.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها أجهزت على قوة صهيونية بعد أن استدرجتها داخل مبنى فيه فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارك الأخيرة بالقطاع شملت تفجير مبان وأنفاق مفخخة في الجنود وهو ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

ولفت الفلاحي إلى أن القصف الإسرائيلي حقق تمهيدا محدودا للتوغل على الأرض، لكن المواجهات المباشرة أفقدت هذا القصف قيمته، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دخل إلى مناطق مليئة بمقاومة شديدة في الشجاعية وبدأ يصطدم بمقاومة عنيفة، ما أدى إلى ارتفاع خسائره.

وذكر الفلاحي أن جيش الاحتلال لم يغير من أدواته بعد العودة الثالثة للشجاعية، وإنما كثف القصف المصاحب اعتمادا على معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أن تصعيد المقاومة لعملياتها العسكرية زاد من تعقيد الوضع للجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المعارك الجارية من مسافات قريبة تساهم في كشف القدرات الحقيقية لكل طرف، لافتا إلى أن الاحتلال يطلق على حي الشجاعية "عش الدبابير" بسبب ما يواجهه من صعوبة في الدخول إليه.