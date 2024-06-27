شاهد.. سرايا القدس تفجر آلية للاحتلال بعبوة "زلزال" في الشجاعية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتفجير عبوة "زلزال" الأرضية بآلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد قيام عناصر السرايا برصد آلية الاحتلال العسكري وتموضعها بأحد شوارع الحي وإجراء اتصالات داخلية في إطار الإعداد لعملية الاستهداف.

وأعقب ذلك عرض مشاهد للحظة تفجير عبوة زلزال في الآلية المستهدفة، ثم مشاهد أخرى لسحب الآلية بعد تفجيرها.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية مباغتة الخميس في حي الشجاعية عقب ما قال إنها معلومات استخبارية عن عودة مسلحي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- للعمل هناك، في حين قال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال العسكرية توغلت تجاه حي الشجاعية وسط قصف بري وجوي عنيف.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق عن عملية الاستهداف قبل بث مشاهدها، كما قالت قبل ذلك إنها فجرت عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري إسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بعبوة شواظ في حي الشجاعية، كما أعلنت أنها استهدفت أيضا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين، مما أدى لتفحمها وقتل من فيها بالحي.