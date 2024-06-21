الرئيس الإندونيسي للجزيرة: يجب ألا تفلت إسرائيل من العقاب

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للجزيرة، إنه يجب ألا تفلت إسرائيل من العقاب، وإن العالم لم يكن ليسكت لو حدثت كل هذه الجرائم في مكان آخر.

وذكر الرئيس الإندونيسي في مقابلة ضمن برنامج الجانب الآخر أنه كان أول زعيم إسلامي يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن بعد شهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف أنه أبلغه بوحشية إسرائيل تجاه سكان غزة، كما نقل له مواقف الدول الإسلامية التي توصلت لها قمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي انعقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس الإندونيسي للجزيرة أن بلاده تلتزم بمعالجة جذور المشكلة بإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتحقيق قريب لحل الدولتين.