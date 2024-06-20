قيادي حوثي: بـ"المرحلة الرابعة" سنستهدف السفن الذاهبة إلى إسرائيل في "المتوسط"

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) نصر الدين عامر إن المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية التي تستهدف السفن الذاهبة أو القادمة من موانئ إسرائيلية سيصل مدى عملياتها إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح عامر -في مقابلة مع الجزيرة- أن الجماعة تملك صواريخ يصل مداها إلى البحر المتوسط، وكشف عن تنسيق وعمليات مشتركة تنفذها الجماعة بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وعزا القيادي الحوثي رفع وتيرة التصعيد خلال "المرحلة الرابعة" من العمليات العسكرية إلى اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم رفح والمناطق التي تؤوي النازحين.

وأوضح أن العملية تزامنت أيضا مع اشتداد الحصار وعودة المجاعة بصورة أكبر من السابق في أنحاء قطاع غزة.

وكشف عامر أن الجماعة خاطبت الشركات المالكة للسفن عبر إيميلات رسمية، تحمل تحذيرات بألا تقدم إمدادا للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن بعض الشركات تجاهلت هذه التحذيرات وربطت مصيرها بالاحتلال، "فكان لا بد أن تواجه بهذا الرد القوي باستهدافها، لتكون عبرة لغيرها".

ووصف استهداف هذه السفن بأنه خطوات عملية بهدف منع وصول الإمدادات إلى دولة الاحتلال، مما سيشكل ضغطا على جيشها وسيحقق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وهو ما يطالب به العالم كله.

وفيما يتعلق بتدخل وسطاء لإيقاف العمليات العسكرية قال عامر إن الأمر تجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى إغراءات قدمت من أطراف وتهديدات للجماعة من أطراف أخرى لكنها رفضت جميعها، وتطور الأمر إلى عدوان على اليمن وضغوط اقتصادية على البنوك وإجراءات ضد شركات الطيران والمنظمات الإنسانية.

وأكد القيادي أن هذه العملية ستتواصل إلى أن يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار كاملا وتصل المقاومة الفلسطينية إلى نتيجة مثمرة لصالح شعبها.

وأكد أن الجماعة على استعداد لدفع ثمن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، لأنها تعلم أنها ستدخل في مواجهة مباشرة مع أميركا وبريطانيا، مشيرا إلى أن موقف الجماعة هو عمل إنساني وأخلاقي مشرف.