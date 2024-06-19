الفلاحي: المقاومة أجبرت الاحتلال على الاعتراف بالأمر الواقع في رفح

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن عمليات المقاومة اتخذت منحى تصاعديا ونوعيا خلال الفترة الماضية، لأنها راكمت الكثير من الخبرات خلال شهور الحرب في حين يعاني جيش الاحتلال الإجهاد وقلّة الخبرة.

وأضاف خلال تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن جيش الاحتلال أعطى الكثير من الإشارات مؤخرا على أنه سينسحب من مدينة رفح جنوبي القطاع، مؤكدا أن إسرائيل بدأت تتعامل مع الأمر الواقع في المدينة كما سبق وحدث في الوسط وخان يونس.

ويرى الفلاحي أن جيش الاحتلال يعاني فشلا استخباريا وقلة خبرة للقادة العسكريين فضلا عن الإنهاك الذي أصاب الأفراد في حين تواصل المقاومة الاستفادة من المعارك.

وقال إن استفادة المقاومة من الحرب تتجلى في معركة رفح التي شهدت عمليات نوعية في مناطق متفرقة مما ألحق خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.

وعن استخدام المقاومة لقذائف الهاون، قال الفلاحي إنه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجهة المدافعة خصوصا عندما تكون تجمعات عسكرية وقطعات لا يمكن التعامل معها بشكل مباشر، لأنه يصل إلى مديات متعددة تتراوح بين 1.5 إلى 9 كيلومترات.