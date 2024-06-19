الدويري: هاجس 7 أكتوبر لا يزال يراود الإسرائيليين

في تعليقه على ما أورده مراسل الجزيرة -بشأن دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات في غلاف غزة، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن هاجس 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يزال يراود الإسرائيليين، وإن المفاجآت لا تزال موجودة.

وقد تحدث جيش الاحتلال عن رصده إطلاق جسم جوي مشبوه من قطاع غزة وسقوطه في مناطق الغلاف. بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن دوي صفارات الإنذار جاء تحذيرا من تسلل مُسيرة لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشار الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إلى أن المقاومة الفلسطينية ما تزال لديها الإمكانيات غير المعلومة، مستدلا في ذلك بعملية التسلل البري لمقاتلي المقاومة قبل أسبوعين أو محاولة غواصيْن التسلل البحري باتجاه منطقة زيكيم قبل عدة أشهر.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت تنفيذ عملية اختراق للسياج الفاصل مع إسرائيل، وأكدت قتل 5 من جنود الاحتلال في عملية برفح جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر شنت عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وبشأن تصريحات العقيد بجيش الاحتلال يائير زوكرمان التي قال فيها إن الجيش يواجه تحديات كبيرة لهزيمة مقاتلي حركة حماس في رفح، قال الدويري إن هذا التصريح يعكس نصف الحقيقة والواقع، لأنه يتحدث عن احتمالية الهزيمة.

وقال الخبير الإستراتيجي إن تصريحات العقيد الإسرائيلي -وهو قائد لواء ناحال بجيش الاحتلال- تؤكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية تدير معركتها الدفاعية وخاصة في رفح التي قال إنها تتحمل عبء 50% من إجمالي العمليات القتالية في القطاع.

كما يؤشر هذا التصريح لتضارب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري، كما أوضح الدويري أن هؤلاء تحدثوا بالأمس عن قرب انتهاء العمليات العسكرية في رفح لكنهم اليوم يتحدثون على لسان زوكرمان وبمنتهى الوضوح عن أنهم عاجزون على تحقيق حتى نصف الأهداف.

وخلص الدويري إلى أن تصريحات الجيش الإسرائيلي لا تعكس الواقع، وهي دائما مبتورة خاصة بشأن الخسائر.

وكان زوكرمان صرح -خلال مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في رفح حيث يدير الاجتياح الإسرائيلي للمدينة- بأن حركة حماس تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها.

كما قال العقيد زوكرمان إن هناك أنفاقا في كل البيوت تقريبا بمدينة رفح، وإن تقدم قواته بطيء والمعارك مضنية.