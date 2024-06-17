صحف عالمية: سكان غزة يعيشون "أضحى" كئيبا

تناولت صحف عالمية الأوضاع داخل قطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى، ومعاناة قطاع واسع من السكان من الجوع والنقص الحاد في الغذاء والموارد الأساسية، كما وصفت صحيفة هجوم السابع من أكتوبر بالكارثة الاستخباراتية الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أوضاع السكان في قطاع غزة خلال عيد الأضحى بالكئيبة، وقالت إن الكثيرين في القطاع يعانون الجوع بسبب الحرب، وإن كل سكان القطاع تقريبا أصبحوا من المحتاجين.

وقالت المواطنة زينة كموني للصحيفة إن أجواء العيد غائبة تماما، مشيرة إلى أنها لم تتناول اللحوم منذ 5 أشهر.

ولفتت صحيفة الفايننشال تايمز إلى أن القوات الإسرائيلية تنشط في أجزاء من رفح ووسط القطاع، ولكن الانطباع العام هو أن هناك هجوما متوقفا وبلا هدف، ولا مدة محددة.

وأضافت الفايننشال تايمز أن عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا مؤخرا أضفى حالة من الظلام على المزاج العام الإسرائيلي، وقوض البهجة التي سادت قبل أسبوع بعد استعادة 4 من الأسرى.

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالا بعنوان "هجوم السابع من أكتوبر كان أسوأ كارثة استخباراتية في تاريخ إسرائيل"، وأشارت فيه إلى أن العديد من العملاء في غزة يقومون بالبحث في الهواتف الذكية والحواسيب، لتحديد أماكن تواجد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأسرى.

ولكن بعد 8 أشهر من الحرب كانت نتائج هذه العملية "ضعيفة" في أحسن الأحوال، بحسب الصحيفة التي أضافت أنه رغم أن الوثائق التي تم جمعها خلال العملية زودت محللي الاستخبارات بثروة من المعلومات، فإن الأمر يظل أقل فائدة عندما يتعلق باستيعاب ما حدث بعد السابع من أكتوبر.

موقف بريطاني غير منطقي

ووفقا لمقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ القرارات بعد فوات الأوان، مضيفة أن هذا النهج خدمه سياسيا طوال حياته، لكن ذلك لا يصب في مصلحة الدفاع عن المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع صحيفة الغاردين، قالت رئيسة منظمة أوكسفام الخيرية حليمة بيغوم، التي عادت مؤخرا من رحلة عمل إلى إسرائيل والضفة الغربية، إن موقف بريطانيا غير منطقي، مشيرة إلى أنها تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتزود إسرائيل في الوقت ذاته بالأسلحة التي تُستخدم في قتل آلاف الأطفال الأبرياء وآبائهم.

وبحسب مقال نُشر على موقع "ذا هيل"، فإن الولايات المتحدة الأميركية تلجأ إلى الحد من هجماتها على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، خشية تصاعد المواجهات مع إيران.

وكان وزير البحرية الأميركية كارلوس تنتورو أدلى بشهادته الشهر الماضي أمام الكونغرس الأميركي، وقال فيها إن دفاعات الأسطول ضد هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة كلفت بلاده نحو مليار دولار.