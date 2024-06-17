أم الشهيد نائل الكحلوت.. خيمة على أطلال البيت ووعد بالعودة والإعمار

عادت أم الشهيد نائل الكحلوت إلى منزلها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة خلال أيام العيد، فوجدته حطامًا، فأقامت خيمة على ركامه، مصرة على البقاء في عقر دارها التي دمرتها قوات الاحتلال.

عادت أم نائل بأمل العثور على بقايا ذكريات وحياة عاشتها بين جنبات هذا البيت، الذي نزحت منه مع عائلتها هربًا من نيران جيش الاحتلال، لكنها وجدت أن "كل شيء تلاشى".

ولا تزال عالقة في ذهن أم الشهيد صورة أحفادها يتحلقون حولها يوميًا لتناول فطورهم من الخبز والزيتون والعسل وألذ الأطعمة.

وكانت تتمنى لو تدخل غرفة ابنها الشهيد وتتمدد على فراشه وتستنشق عبيره من متعلقاته الشخصية، لكن عوضًا عن "الفيلا" التي استثمرت فيها الأسرة كل مدخراتها، باتوا يقطنون خيمة بالية لا تقيهم حر الشمس ولا برد الليالي.

ورغم قسوة الظروف، أكدت والدة نائل أنها وأهلها سيرجعون إلى بيتهم ويعيدون إعماره، وأن الأشجار أمام دارهم ستعود لتزهو من جديد وتمنحهم الخضرة والفيء.