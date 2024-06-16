خبير عسكري: مشاهد سحب ناقلة الجند الإسرائيلية تؤكد نوعية العملية وفشل الاحتلال

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن المشاهد الحصرية التي بثتها قناة الجزيرة لسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ناقلة جند بعد أن فجرتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تؤكد أن عمليات المقاومة باتت نوعية في معظمها، وكشفت الفشل الذريع المستمر في أداء جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية تظهر سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ناقلة جند من نوع نمر كانت قد تعرضت لعملية عسكرية مركبة تبنتها كتائب القسام، في رفح جنوبي قطاع غزة، وأظهرت جرافتين أثناء سحبهما الناقلة بعد أن تمت تغطيتها والجنود يسيرون بجانب سور بينما تظهر عربة عسكرية صغيرة أخرى إلى جانبهم.

وقال الفلاحي -في تحليل ما يجري قطاع غزة عسكريا- إن المشاهد تؤكد ما أعلنته كتائب القسام، وتظهر أن العملية العسكرية كانت نوعية بامتياز، وهو ما أكده الاحتلال باعترافه رغم محاولته التضليل بحجب جانب من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية.

ويرى أن تغطية إسرائيل للناقلة تعكس الحرج الشديد والفشل الذريع الذي لا يزال جيش الاحتلال يعانيه، حيث إن هذه المدرعة تعد فخر الصناعات الإسرائيلية وتكلفتها تصل 3 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تكون قد تعرضت لتدمير كامل بسبب الاستهداف وهو ما لا يريد الجيش أن يظهر أمام الجميع.

أزمة في عملية الإخلاء

ويؤكد الفلاحي أن هذه العملية العسكرية النوعية تعد مؤشرا واضحا لوجود أزمة كبيرة في عمليات الإخلاء التي يقوم بها جيش الاحتلال، حيث تطلب إخلاء هذه الناقلة ساعتين، وهما كفيلتان بفقدان الجنود حياتهما حتى وإن كانوا جرحى ومصابين، وهو ما يعني أن هذا الجيش لا يملك خطة ناجعة لعمليات الإخلاء.

ويرى الخبير العسكري أن هذه العملية والصور التي ظهرت لسحب الناقلة سيكون لها أثر سلبي كبير على القوات الإسرائيلية العاملة في رفح، حيث سيزيد من إضعاف الروح القتالية لديهم، كما سيعطي دلالة واضحة على وجود خلل كبير في التخطيط العملياتي الذي أثمر حالة إرباك شديدة ليست خافية على الجنود.

ويضيف الفلاحي بأن التأثير السلبي لم يتوقف عند حد الجنود العاملين في الميدان، حيث طال القيادات السياسية والعسكرية، وهو ما يؤكده الارتباك الشديد في تصريحاتهم ما بين حديث عن هدنة تكتيكية ثم نفيها، وتصريحات أخرى متضاربة عن ضرورة المضي قدما في إنجاز صفقة تبادل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت السبت أن مقاتليها تمكنوا من قتل مجموعة من الجنود الإسرائيليين في كمين تمثل في عملية عسكرية مركبة ضد آليات جيش الاحتلال المتوغلة في الحي السعودي برفح.

وأوضحت القسام أنها استهدفت جرافة من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة إنقاذ استهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة الياسين 105 مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بدوره مقتل نائب قائد سرية و7 من المحاربين من وحدة الهندسة في انفجار كبير، مشيرا إلى أنه بعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم.

وقال هاغاري إن حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز "نمر" وإنه يذكر "بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب".