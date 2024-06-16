الجزيرة تبث مشاهد حصرية لسحب الاحتلال ناقلة جند فجرتها القسام

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية تظهر سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي ناقلة جند من نوع نمر التي تعرضت لعملية مركبة تبنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح جنوبي قطاع غزة .

وأظهرت المشاهد مدرعتين إسرائيليتين أثناء سحبهما الناقلة بعد أن تم تغطيتها وهم يسيرون بجانب سور بينما تسير عربة عسكرية صغيرة أخرى إلى جانبهم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق السبت أن مقاتليها تمكنوا من قتل مجموعة من الجنود الإسرائيليين في كمين تمثل في عملية مركبة ضد آليات جيش الاحتلال المتوغلة في الحي السعودي برفح.

وأوضحت القسام أنها استهدفت جرافة من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة إنقاذ استهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بدوره مقتل نائب قائد سرية و7 من المحاربين من وحدة الهندسة بانفجار كبير، مشيرا إلى أنه بعد إبلاغ عائلات ضحايا الانفجار سيتم نشر أسمائهم.

وقال هاغاري إن حادث اليوم في غزة لم يستهدف ناقلة جند بل مركبة مدرعة من طراز "نمر"، وإنه يذكر "بالثمن الكبير الذي ندفعه في هذه الحرب" حسب قوله.

وتداولت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، وقالت إنه "في حوالي الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، تم إطلاق صاروخ مضاد على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".